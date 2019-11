Cardpocalypse arriva su console a Dicembre

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Gambrinous, un premiato studio di sviluppo videoludico indipendente, e Versus Evil, uno dei principali produttori di videogiochi indipendenti, annunciano che il gioco di ruolosarà disponibile dal 12per PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™. Dal pluripremiato studio videoludico indie di Gambrinous, creatori di Guild of Dungeoneering,un GDR con emozionanti battaglie a colpi di carte collezionabili.ti riporta negli anni ’90, quando i computer usavano i floppy disk e i ragazzi leggevano le riviste di videogiochi per scoprire nuovi trucchi. Dovrai esplorare la scuola elementare di Dudsdale in una missione per creare mazzi di carte imbattibili e sconfiggere alcuni mutanti. Ma per conquistare il successo dovrai scambiare le carte, guadagnarne di nuove, modificarle, scommettere e cambiare le ...