Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma –con spari nei pressi di, in via Ciamarra, nella zona est della città. Untore è morto e anche il titolare del bar è rimasto ferito, ma guai a chiamarla Gotham City. A tentare il colpo erano in due ma nella colluttazione tra tabaccaio etori sono partiti due colpi di pistola con le inevitabili conseguenze. È ormai evidente come nella Capitale, che sia per regolamento di conti o per atti di delinquenza abituale, ricorri un usonte delle armi da fuoco e si perda la vita per niente. A cosa sarebbero dovuti i servire i soldi di questa? Armi e droga sono il binomionte dove si sta incartando questa Città. Urge il potenziamento degli uomini, almeno 200 agenti in più, e il piano dei commissariati sul territorio deve tornare ad avere una priorità assoluta. Così Davidecoordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e ...

romadailynews : Bordoni in merito a rapina Cinecittà: #Sicurezza preoccupa sempre di più: Roma – Rapina con… - CellaVinaria10 : @f_bordoni Dovrebbe esserlo. Non abbiamo notizie in merito! -