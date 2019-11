Almanacco del 06-11-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 05-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno martedì 5 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria Zaccaria che l’ebraico zakaria composto da Zak a ricordarti dalla contrazione di jahvè nelle significato di Dio si è ricordato mutuato Manuel Greco Zaccheria e Nell’attimo in zakaria entro presto in uso tra i primi Cristiani per il culto del padre di San Giovanni Battista Zaccaria entusiasta testardo tenace l’idea di ...

Almanacco del 04-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno la iniziamo questa nuova settimana e proviamo iniziarla e lunedì 4 novembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Carlo Borromeo Carlo un nome proprio già molto in voga tra le tribù germaniche derivante da forno uomo libero presso i Franchi e usato come un aperitivo di dignità di corte serio affidabile tende ragionare sugli errori ed esperienze del passato per progredire moralmente affronta la realtà con ...

Almanacco del 02-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e sabato 2 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la commemorazione dei defunti dobbiamo anche San Giusto patrono di Trieste giusto dal termine latino iustus giusto è un nome che si è fesso rapidamente tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità più rara la forma femminile si rende molto presto autonomo dalla famiglia ...

Almanacco del 31-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Almanacco del giorno e siamo a giovedì 31 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonino di Mi sa che San Gerardo vescovo di Potenza Gerardo dal Germanico gerhard composto da Gaza Lancia giavellotto e dell’aggettivo Art forte nel significato di forte nel maneggiare la Lancia deriva questo personale attestato in Germania a partire dal VII secolo aggiunto per ...

Almanacco del 29-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Almanacco del giorno e siamo già martedì e il 29 di ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Narciso vescovo e santa Berlin da noi potevamo parlare di berlinda ci piace Linda che è derivante dal tedesco Lindt Che significa scudo di Tiglio è un troncamento del nome Teodolinda la sua fortuna inizia nell’Ottocento Grazie all’Opera di Donizetti Linda di Chamonix bene ...

Almanacco del 26-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Almanacco del giorno ed è sabato 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro d’alcantara e anche Santa Laura da Cordova Martire parliamo proprio di Laura che deriva dal celtico Lauro mutuato svolta dal termine lur che nell’antica Irlanda significa significava Scusate sufficiente latinizzato in l’aureola orilla era un nome diffuso Jane epoca imperiale ...

Almanacco del 25-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Almanacco del giorno e siamo a venerdì venerdì 25 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale un venerdì nero si preannuncia Almeno sul fronte degli scioperi soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano da Roma e speriamo bene in questo fine settimana Chissà sempre Perché di venerdì Comunque oggi la chiesa venerdì a parte ricorda San mi faccio primo papà non facciamo gli auguri anche a tutti i nomi che ...

Almanacco del 21-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno la proviamo iniziare la nuova settimana queste torta e io ve lo dico eh io ho guardato un attimo in agenda Mamma mia ragazzi Ragazzi Buongiorno amici amiche Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi è lunedì Iniziamo una nuova settimana il 21 ottobre la chiesa Ricorda i santi le Orsola e compagni Martiri Orsola da Ursus nome latino indicante orso come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana in solitudine ...

Almanacco del 19-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è sabato 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro d’alcantara e anche Santa Laura di Cordova Martire parliamo proprio di Laura che deriva dal celtico Lauro mutuato svolta del termine lur che melantik Irlanda significa significava Scusate sufficiente latinizzato in l’aureola orilla è un nome diffuso Jane epoca imperiale tutt’ora gode di grande popolarità è un ...

Almanacco del 18-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno insieme a venerdì 18 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luca evangelista forse un origine etnica dietro questo diffuso nome derivante da l’aggettivo latino lucanos che indicava un abitante della Lucania si rifà Volentieri alle esperienze passate per capire i tuoi errori modificare così gli atteggiamenti in un successo che è sicuro non tarderà ad arrivare vuole una donna che abbia una ...

Almanacco del 17-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno dei giovedì 17 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Antiochia vescovo Ignazio da latino Ignazio sono personale che andò a sostituire il più antico Ignazio suo nome gentilizio di Oscar origine probabilmente già in uso presso gli etruschi deriva il nome Ignazio celante forse il termine Ignis fuoco e uno studioso la cultura per i libri lo affascina la aiuta a risolvere i dubbi in ...

Almanacco del 16-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno mercoledì 16 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita Alacoque e santa Edvige video nome di origine germanica è attestato sin dal decimo secolo nella forma hadewych divenuto in seguito hedwig’s personale composto di autobus battaglia unito a week Santo nel film di guerra Santa battaglia sacra E allora Edvige e super pratica disposta a rischiare la fortuna che lanciano sguardi di ...

Almanacco del 15-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è martedì 15 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Santa Teresa d’Avila Teresa un personale Greco theresias estremamente raro cielo origine ancora sconosciuta è larghissima diffusione a partire dal XVII secolo della santa che lo rese celebre ipersensibili Ha lo sguardo sognante pochi obiettivi Concentra le tue energie sulla famiglia e su un tipo di lavoro preferibilmente ...

Almanacco del 14-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno andiamo iniziare questa nuova settimana ci proviamo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 14 ottobre chiesa ricorda San Callisto primo papà derivante dal greco callistos Che significa bello Bellissimo nome intestato Jane tempi antichissimi e si ricollega la dea dell’amore che li sto adorata dai Greci ebbe grande espansione del mondo Cristiano grazie al culto di molti Santi Anche se oggi È scarsamente diffuso ...