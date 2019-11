Trovano torta in frigo ma è fatta con l' hashish | anziani intossicati

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Pina Francone Il fatto a Rovereto, in provincia di Trento: il cognato dei due coniugi aveva lasciato la "space cake" inrifero L'appetito, si sa, può giocare brutti scherzi. Ed è proprio questo il caso di un'anziana coppia di coniugi, che accusando una crisi di fame, o meglio di golosità, ha mangiato una bella fetta di quellalasciatagli inrifero dal cognato. Ecco, peccato però che quel dolce fosse farcito con dell'. Insomma, la più tipica delle cosiddette "space cake" ovvero tutti quei prodotti dolciari realizzati aggiungendo ai normali ingredienti – come farina, uova e via discorrendo – un "pizzico" dio marijuana. La vicenda è accaduta in una casa di Rovereto, comune in provincia di Trento, dove dopo aver assaggiato quellai due malcapitati sono finiti dritti-dritti in ospedale, al pronto soccorso, come riportato da più quotidiani ...

