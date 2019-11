Sonia Pattarino | ex U&D | pizzicata con Simone Riccioni | lei | ' Una bella amicizia'

Sonia Pattarino di Uomini e Donne - la foto col famoso attore fa impazzire i fan. Poi lei spiega tutto : È finita da qualche tempo la love story tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino ma solo di recente la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la rottura e svelato i motivi. Sonia si è confessata in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. La crisi, ha spiegato, sarebbe arrivata poco prima dell’estate. Poi la decisione di partire per il Messico per riuscire a ritrovare la loro serenità, ma poi il giorno del suo compleanno, è rimasta così ...

Uomini e Donne - Sonia Pattarino : "Ivan Gonzalez? Non ci siamo più sentiti. E' un capitolo chiuso" : Dopo settimane di silenzio, Sonia Pattarino, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha spiegato perché è giunta al capolinea la relazione con il modello spagnolo Ivan Gonzalez, tronista della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi: Una relazione, con il passare del tempo, ha bisogno di crescere. I sentimenti dovrebbero condurre a una progettualità. Questa nostra storia è iniziata nel migliore dei modi. Avevo accanto un uomo che ...

Sonia Pattarino : “Ho lasciato Ivan Gonzalez perché non mi amava” : Solo qualche settimana fa, Sonia Pattarino annunciava via social che la sua storia con Ivan Gonzalez si era conclusa. I due, che si sono fidanzati a Uomini e Donne, hanno vissuto insieme alcuni mesi, poi la ex corteggiatrice ha capito che i sentimenti che provava lei non erano ricambiati allo stesso modo. “È finita una storia che mi ha fatto vivere delle emozioni forti. Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna, finchè mi sono ...

