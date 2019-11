Ritratto di Moira | adolescente difficile e donna sbagliata

Fonte : repubblica

(Di martedì 5 novembre 2019) Come lei stessa scriveva su Facebook, dandosi la colpa di avere deluso tutti. Dal rapporto conflittuale con il padre poliziotto in pensione al mondo della droga, la vita in bilico della ragazza trovata morta dopo il rave durato tre giorni

