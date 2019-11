Ratzinger e Bergoglio | “I due Papi” in sala con Hopkins e Pryce

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 5 novembre 2019)e Francesco insieme sullo schermo: arriverà nei cinema il 2 dicembre e il 20 su Netflix l'attesissimo film "I due Papi". Diretto da Fernando Meirelles e sceneggiato da Anthony McCarten, racconta la scelta sofferta di Papa, interpretato da uno straordinario Anthony, e uno dei passaggi di potere più drammatici degli ultimi duemila anni.Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale, interpretato da Jonathan, chiede a Papa Benedetto il permesso di dimettersi. Di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica. Dietro le mura vaticane inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Questi due uomini molto diversi affrontano il loro ...

