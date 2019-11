MotoGp | Lorenzo ha le idee chiare in vista del 2020 | “mi serve un mese e mezzo per

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Il maiorchino ha parlato indella prossima stagione, sottolineando come gli serva unper rimettersi in forma Jorgeattende con ansia la fine di questo disastroso Mondiale 2019, nel corso del quale ha collezionato solo infortuni e cattive prestazioni. Il confronto con Marquez è stato davvero impietoso, con il maiorchino riuscito a raccogliere solo 25 punti in 14 appuntamenti iridati. AFP/LaPresse A Valencia andrà in scena l’ultima gara del 2019, prima dei test e del lungo riposo, chesfrutterà al meglio per tornare in forma nella prossima stagione. Interto in occasione della prima giornata dell’EICMA a Milano, lo spagnolo ha ammesso: “ora sto molto meglio, pensavo di essere molto più debole invece sento che sto migliorando di settimana in settimana, anche se molto lentamente. Penso che in questi giorni fino a Valencia avrò ...

