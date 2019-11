Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Una “” di uranio per provare a scuotere l’. Più che una minaccia, un appello, forse l’ultimo, sotto forma di un. Il presidenteiano Hassanha dato un altrodi due mesi ai partner dell’accordo, al termine del quale ci sarà un’ulteriore riduzione degli impegni del suo Paese se non saranno soddisfatte le richieste di compensazione delle sanzioni Usa. L’annuncio giunge all’indomani della rivelazione da parte dell’Organizzazione per l’energia atomicaiana di altre violazioni dell’intesa, da cui Washington si è ritirata unilateralmente lo scorso anno, tra cui il fatto di aver decuplicato la produzione quotidiana di uranio a basso arricchimento.Secondo l’annuncio dato oggi da, in un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di ...

HuffPostItalia : Iran, l''iniezione nucleare' di Rohani e il semi ultimatum all'Europa -