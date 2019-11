Emma Watson | Non sono single | ma ' self-partnered' A 30 anni la società ci vuole

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Non, ma. L’attrice, alla soglia dei trent’, conia un nuovo termine per definire la mancanza di una relazione stabile nella sua vita. Intervistata da Vogue Uk l’interprete, celebre per aver prestato il volto al personaggio di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha anche confidando di aver sofferto la “pressione” della società che vorrebbe le trentenni per forza sposate e con figli.“Non ho mai creduto all’espressione ‘felicemente’”, sottolinea l’attrice. E spiega: “Mi rendo conto che la società lancia messaggi di continuo: se hai 30e non hai costruito una casa, non hai un marito, non hai un bambino e non hai ottenuto un posto incredibilmente sicuro e stabile nella tua carriera, o ancora devi capire alcune cose...Ecco un’incredibile ...

