Eicma 2019 | per moto e scooter ottobre ancora in rialzo +10 | 7%

Eicma 2019 : la 77ª edizione fa il pieno di novità e si annuncia tra le più ricche di sempre : Tutto ciò che c'è da sapere sul Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo, giunto alla sua 77ª edizione

Eicma 2019/ Con RIDEMOOD l'esposizione contamina Milano : Domani aprirà i battenti EICMA 2019. Con RIDEMOOD, lo spirito dell'evento espositivo continuerà anche quest'anno a vivere in città

Eicma 2019 – Qooder al Salone di Milano amplia l’offerta di scooter elettrici con due nuove proposte : Qooder, ad EICMA la più grande offerta di scooter elettrici del mondo Al Salone di Milano l’azienda svizzera amplia l’offerta di modelli a batteria con due nuove proposte, aggiungendo alle 2 ruote elettriche anche le 3 e 4, in un range di prezzi variabile da 50 a 450 euro al mese. Allo stesso tempo debuttano anche altre quattro importanti novità. Martedì 5 novembre, alle ore 9, 20 minuti, 15 secondi, con la tipica precisione svizzera, ...

Eicma 2019 - le novità più interessanti : Eicma 2019 è pronto a partire e noi vi sveliamo quali saranno le novità più interessanti che vedremo nei padiglioni della Fiera di Rho. L2019;Edizione numero 77 dell2019;Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi vedrà partecipare 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi. Ovviamente, oltre a moto e scooter, ci saranno anche le biciclette, gli accessori e ...

Eicma 2019 – V Helmets al Fuori Salone ‘Love to Ride’ con Scuola del Fumetto Milano [GALLERY] : V Helmets, in occasione di EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano – dal 5 al 10 novembre 2019, è presente a Love To Ride, il Fuori Salone in Rinascente in collaborazione con Scuola del Fumetto di Milano EICMA è una manifestazione che, fondata nel 1914, è diventata l’evento motociclistico più importante al mondo. V Helmets, il brand di caschi che sta rivoluzionando il settore con le sue nuove linee e le sue ...

Eicma 2019/ Dall'Orto : ci aspettiamo un'edizione da record : tutto pronto per l'inizio di EICMA 2019, che aprirà il 5 novembre a Milano - Rho Fiera. Andrea Dall'Orto si aspetta di superare l'edizione record del 2017

Eicma 2019 - a Milano la 77esima edizione del salone delle due ruote : A motore o pedalata assistita, purché siano due ruote. È il mantra che anche quest’anno animerà la 77esima edizione di Eicma, il salone di Milano-Rho dedicato a cicli e motocicli. Saranno di nuovo gli spazi della Fiera del capoluogo lombardo ad ospitare la rassegna, dal 5 al 10 novembre prossimi, all’interno di 8 padiglioni – due in più rispetto alle edizioni passate: 1800 i brand attesi, con adesioni che continuano anche crescere a ...

BMW Motorrad : un nuovo format per Eicma 2019 : Lo stand BMW Motorrad a EICMA 2019 sarà emozionante come mai prima d’ora grazie al nuovo approccio del brand. “Make Life A Ride” – il motto che celebra il motociclismo come uno stile di vita e la trasforma in un’esperienza unica e unificante, prende varie forme e sfaccettature e lo stand in fiera diventa un […] L'articolo BMW Motorrad: un nuovo format per EICMA 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Eicma 2019 : date - orari - costo biglietto e cosa vedere : Manca meno di un mese all'apertura di Eicma 2019, il Salone dedicato a bici, moto e scooter più importante del mondo, che ogni anno concentra su Milano l'attenzione del mondo delle due ruote. Un «Moto Rivoluzionario» globale, guidato da 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi. L2019;Edizione numero 77 dell2019;Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre nei padiglioni di ...