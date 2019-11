Samsung Galaxy A51 potrebbe avere una fotocamera dall’aspetto singolare

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare un sensore ISOCELL pazzesco : Secondo gli ultimi rumor il nuovo Samsung Galaxy S11 monterà un sensore da 108 MP di seconda generazione L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe montare un sensore ISOCELL pazzesco proviene da TuttoAndroid.

Il design del tanto atteso Samsung Galaxy S10 Lite avrà un forte sentore di déjà vu : Un brevetto depositato al USPTO mostra il design del Samsung Galaxy S10 Lite essere molto simile a quello del Galaxy S10+ e del Galaxy S9

Strepitosa fotocamera del Samsung Galaxy S11 da 108 MP - altro che Xiaomi? : Le indiscrezioni intorno al prossimo Samsung Galaxy S11 si fanno più interessanti che mai. Il successore della serie Samsung Galaxy S10 dovrebbe poter contare su un sensore principale della sua fotocamera da ben 108 MP. Un salto qualitativo eccezionale rispetto alla generazione precedente, almeno stando a quanto appena dichiarato in un tweet dal noto e affidabile leaker IceUniverse. Non è la prima volta che si parla di sensore da 108 MP per ...

Bel problema risolto per il Samsung Galaxy S10 Plus con la patch di novembre in Italia : Arrivano alcune indicazioni molto interessanti, oggi 4 novembre, per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10 Plus, considerando il fatto che il produttore coreano ha iniziato a distribuire la patch di novembre anche qui in Italia. Dopo le informazioni preliminari emerse nei giorni scorsi, come avrete notato dal nostro articolo, diventa pertanto importante concentrarsi sugli effetti che un pacchetto ...

Sarebbe già iniziato lo sviluppo software dei tre Samsung Galaxy S11 : Max Weinbach di XDA Developers ha sostenuto con un messaggio su Twitter ha detto che è iniziato lo sviluppo software dei 3 Samsung Galaxy S11 per gli USA

Solo all'apparenza Samsung Galaxy S10 Lite : incredibile la batteria e tutto il resto : Non potevano mancare altre indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10 Lite, un dispositivo che per molti anni è mancata al parco smartphone del colosso di Seul e che potrebbe ritornare prepotentemente sulla scena nel giro di poco tempo. Come riportato da 'Slashleaks.com', dovrebbe trattarsi di un telefono contraddistinto dal product-code 'SM-G770F/SD', e con una batteria da 4370mAh (se i rumors fossero confermati si tratterebbe di un modello ...

Potete controllare le patch di sicurezza del lettore di impronte digitali dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 : Con l'ultimo aggiornamento software, viene risolto per tutti i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S10 il problema relativo alla sicurezza biometrica

Android 10 sui Samsung Galaxy S10 dalla fine di novembre : certificati Wi-Fi Alliance : Ormai sono pochi gli ostacoli che separano i Samsung Galaxy S10 da Android 10: tutti gli esponenti della linea, compreso il modello 5G, ha ricevuto la certificazione tramite l'ente Wi-Fi Alliance relativa all'ultima major-release del robottino verde (lo ha riportato con dovizia di particolare il noto portale 'SamMobile'), sia per quanto riguarda le versioni equipaggiate con il processore Exynos che quelle spinte dallo Snapdragon. Questo ...

Altro che lite - Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria pazzesca : Stando ad una nuova immagine caricata in Rete, il tanto chiacchierato ed atteso Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe vantare una batteria da ben 4.500 mAh

Samsung sorprende e aggiorna Galaxy S10 - S10+ - S10e - Note 10 e Note 10+ con le patch di novembre in Italia : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di novembre 2019.

Ecco perché i Samsung Galaxy S10 potrebbero ricevere Android 10 a breve : Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, e S10 5G passano dalla Wi-Fi Alliance con Android 10 a bordo: l'intera gamma è stata certificata, ma questo non significa necessariamente che l'aggiornamento sia proprio dietro l'angolo.

Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe toccare anche l'Europa - ma non a breve : Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe arrivare anche in Europa, perlomeno in base alle ultime indiscrezioni: ecco ciò che sappiamo su SM-N770F, che dovrebbe farsi attendere ancora parecchio.

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera

Un'altra importante applicazione di Microsoft sbarca sui Galaxy Note 10 di Samsung : Microsoft OneDrive prende il posto di Samsung Cloud nei Galaxy Note 10 e Note 10+ muniti di Android 10 beta