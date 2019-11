Il sindaco di Messina si difende a Mattino 5 | ' Do esempio alla comunità su tutti i fronti'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Nella puntata di5 andata in onda lunedì 4 novembre il giornalista Francesco Vecchi ha intervistato ildiCateno De Luca, protagonista di un video pubblicato sui social che ha destato polemiche da parte di chi ha ritenuto irrispettoso un gesto compiuto dal primo cittadino. Dopo il travestimento con la tuta rossa e la maschera di Dalì in stile 'La casa di carta', De Luca ha deciso di stupire facendo un giro con una moto da cross dentro il Municipio della città. Indossati la tuta e il casco ilha prima rombato un po' nella sua stanza, poi in sellamoto è sceso dai gradini della scalinata di Palazzo Zanca. Gli utenti del web si sono scatenati sui social richiamando l'attenzione dei media, non solo con le critiche, ma anche con elogi da parte di chi non ha visto nulla di male nell'iniziativa del. Nel servizio di5 De Luca, in collegamento ...

