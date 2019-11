Napoli-Salisburgo - riecco Ancelotti : la conferenza stampa live dalle 13.30 : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Scontata la squalifica in campionato dopo l'espulsione contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli torna in conferenza stampa alla vigilia del match di...

Ziliani : “Ancelotti ha colto il punto sul Var e gli arbitri. Il trucco c’è ma non si vede - come Calciopoli” : Sul Fatto Quotidiano una dura requisitoria di Paolo Ziliani sull’utilizzo (o non utilizzo) del Var. Il pretesto è offerto dalle parole di Ancelotti nel postpartita di Napoli-Atalanta di mercoledì scorso. Una partita finita in pareggio (2-2) per l’arbitraggio contestatissimo di Ancelotti. Allora il tecnico del Napoli commentò parlando di un “attacco personale”. Disse: “Allora: o ci spiegano come funziona il Var, o ci ...

Garanzini fa a pezzi Rizzoli : “Cacciano un signore come Ancelotti e decidono aumma aumma” : Definitivo Gigi Garanzini su La Stampa di oggi, fa giustamente a pezzi i vertici arbitrali italiani incapaci di comunicare. Sui falli di mano hanno creato un sistema che definisce a targhe alterne: “una volta sì e una no”. Il caso di scuola è con tutta evidenza quello di De Ligt, perdonato nel finale di partita con il Bologna, castigato a Lecce con il rigore del pareggio, ri-perdonato in avvio di derby per un colpo identico a quello leccese, ...

Ancelotti incoraggia la squadra : «siete il Napoli e dovete credere in voi stessi» : La sconfitta a Roma ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca e anche la preoccupazione che la squadra possa deprimersi e lasciarsi condizionare anche nella difficile e fondamentale sfida di Champions di domani, scrive il Mattino. Non ama i discorsi, Carlo Ancelotti, vorrebbe che ogni calciatore avesse nel suo dna gli anticorpi per uscire fuori dai momenti difficili. Ma questa volta l’allenatore è davvero preoccupato e ieri ha ...

CorSport : la rabbia di Ancelotti nello spogliatoio. “Non si può essere così pigri” : La partita contro la Roma di sabato, con la sconfitta maturata, ha imbestialito Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico ha soffocato la rabbia sul pullman dove si è accomodato a fine partita, lasciando al figlio Davide la gestione dei dettagli, ma ieri mattina si è chiuso nello spogliatoio con la squadra per analizzare la sconfitta. Insieme a lui c’era Giuntoli, che è apparso infastidito. Ancelotti avrebbe detto ai suoi che ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Davide Ancelotti - ben oltre la stantia etichetta di “figlio di” : Viviamo tempi contraddistinti da un profondo odio sociale. La nostra è una società fondamentalmente basata sull’odio, sull’invidia. Figuriamoci quale possa essere il trattamento riservato nel calcio a Davide Ancelotti il viceallenatore del Napoli che è anche il figlio di Carlo. Il mondo è pieno di allenatori in seconda – una volta si diceva così – che guidano la squadra in assenza del titolare. Fondamentalmente passano ...

Barbano : il Napoli regredisce e Ancelotti dovrà fare i conti con l’umore dello spogliatoio : La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli potrebbe segnare il momento di una staffetta tra le due squadre, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Perché mai come ieri si sono viste due squadre invertire una tendenza. Con la Roma che cresce e il Napoli che invece declina. La squadra di Fonseca è apparsa capace di essere flessibile e di adattarsi all’avversario, cambiando gioco secondo le indicazioni dell’allenatore. Mentre il ...

Il Mattino : respinto il ricorso di Ancelotti. Queste - le parole del tecnico… : L’edizione odierna de Il Mattino spiega il motivo della bocciatura del ricorso di Ancelotti per la squalifica maturata con la sua espulsione nella sfida contro l’Atalanta. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli contro la squalifica di una giornata infilitta a Carlo Ancelotti, dopo le proteste del tecnico nel match degli azzurri contro l’Atalanta in merito alla mancata ...

La Gazzetta attacca Ancelotti : Non ha dato un’identità al Napoli. Le sue incertezze pesano sul risultato : “Meglio con Sarri” un concetto semplice,quello che sottolinea la Gazzetta dello Sport con un grafico in cui mette a confronti i risultati ottenuti da Ancelotti e Sarri con il Napoli. Onore al curriculum di Ancelotti, che resta la sua garanzia. Ma, da queste parti, finora non ha portato nulla di nuovo. Anzi, rispetto al percorso intrapreso da Maurizio Sarri, nel suo triennio napoletano, le differenze cominciano a emergere. Il Napoli ...

GdS dura con Ancelotti : “Mancano i risultati - la qualità del gioco e la continuità” : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con il tecnico Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma. Dopo la sconfitta di ieri pomeriggio all’Olimpico contro la Roma, Carlo Ancelotti è passato inevitabilmente sul banco degli imputati. Per il tecnico emiliano si tratta del terzo k.o. della stagione e la classifica si fa sempre più nera. L’edizione odierna della ...