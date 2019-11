Un autobus di FlixBus che viaggiava da Parigi a Londra è finito fuori strada in Francia

Flixbus introduce gli autobus a idrogeno : Flixbus è la compagnia tedesca di pullman low cost che percorre le strade di tutta Europa e che è in Italia ormai da quattro anni (a luglio del 2015 è stato effettuato il primo viaggio da Milano a Venezia). In conformità con l’attuale transizione sul mercato, che vede il graduale passaggio verso l’elettrificazione della mobilità, la compagnia tedesca, che dichiara che “la scelta di viaggiare in autobus anziché con l’auto consente di risparmiare ...