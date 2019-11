Maltempo | forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria Il sindaco di Sestri

Maltempo - nubifragi e forti venti. Allagamenti in Liguria e Toscana - evacuate 100 famiglie nel Salernitano. LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo Toscana : forti piogge tra Pisa e Firenze - numerosi allagamenti : piogge torrenziali nella notte tra le province di Firenze e Pisa: registrati diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Fi) sono stati impegnati per 3 interventi di vuotature di scantinati e cantine, che li hanno impegnati per tutta la notte. Il Comune di Fucecchio ...

Maltempo Liguria : forti venti e temporali - esonda il torrente Petronio [DATI] : “La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante“, si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all’allerta meteo. “Alle 10 ...

Meteo - Novembre inizia con il Maltempo al Sud : forti temporali in Sicilia - attenzione a Malta – LIVE : Primo giorno di Novembre, Festa di tutti i Santi rovinata dal maltempo in Sicilia, soprattutto nei settori meridionali dell’isola dove sta piovendo in modo intenso. Soltanto in poche ore, stamattina, sono caduti 53mm di pioggia a Licata, 36mm ad Agrigento, 35mm a Ribera e Salemi, 33mm a Castelvetrano, 24mm a Sciacca, Partanna e Caltabellotta, 22mm a Calatafimi, 18mm a Mazara del Vallo, 15mm a Trapani e Mussomeli, 11mm a Caltagirone. forti ...

Maltempo - forti sbalzi termici al Sud : spaventoso tornado nel Salento - immagini shock [FOTO e VIDEO] : forti temporali nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, hanno interessato il Salento. Oltre alle piogge (segnaliamo i 18,3mm a Melendugno), il Maltempo ha anche prodotto un grande tornado nei pressi di Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Il vortice ha avuto delle dimensioni impotenti e la polvere sollevata dal terreno gli ha conferito un colore scuro, che lo ha reso ancora più inquietante, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto ...

Maltempo - forti piogge in Toscana e Liguria : nubifragi da La Spezia a Livorno - 90mm a Pisa [DATI] : Giornata di forte Maltempo oggi tra Liguria e alta Toscana: da La Spezia a Livorno si sono abbattute forti piogge con locali nubifragi, in modo particolare nell’area di Pisa dove si sono verificati pesanti disagi a causa degli allagamenti. In Toscana sono caduti 87mm di pioggia a Bocca d’Arno, 71mm a San Giuliano Terme, 66mm a Torre del Lago, 62mm a Coltano, 60mm a Bocca di Serchio, 56mm a Metato, 47mm a Vecchiano, 44mm a Viareggio, ...

Maltempo Giappone - frane e allagamenti per forti piogge : 4 morti - un disperso : Quattro persone sono morte e un’altra risulta dispersa a causa degli allagamenti e delle frane in Giappone, colpito da forti piogge appena due settimana dopo un violento tifone. Lo hanno fatto sapere le autorità e i media locali. L’Agenzia meteorologica Giapponese ha avvertito: “I rischi di disastri sono aumentati, per favore siate estremamente vigili su frane, aumento nel volume dell’acqua dei fiumi e allagamenti, perché ...

Maltempo - forti temporali nella notte : è ancora allerta rossa : Il Maltempo annunciato sulla Sicilia orientale si è abbattuto nel corso della notte con abbondanti precipitazioni con una tempesta di fulmini

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Previsioni Meteo Milano : Maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo : Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte ...

Meteo : perturbazione sull'Italia - forti temporali e tanto Maltempo oggi : Meteo - La perturbazione tanto discussa nelle scorse ore ha raggiunto l'Italia a partire dai settori più occidentali, dopo che questa aveva causato ieri molti disagi e alluvioni sulla Francia...