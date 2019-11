Lutto in casa Inter | si è spento un eroe dello scudetto dei record | il cordoglio del club

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Ilnerazzurro piange la scomparsa di Alberto Rivolta, morto all’età di 51 anni per un tumore rarissimo al sistema nervoso Si èall’età di 51 anni Alberto Rivolta, ex difensore dell’deidi Giovanni Trapattoni, con cui vinse lonel 1988-1989. Se l’è portato via una malattia rarissima con cui combatteva da 25 anni, un ependimoma midollare, un tumore rarissimo del sistema nervoso centrale che lo aveva costretto a muoversi in carrozzina. Un dolore profondo per la società nerazzurra, che ha ricordato questa mattina Rivolta con un messaggio dipubblicato sul proprio sito ufficiale: “FCnazionale Milano piange la scomparsa di Alberto Rivolta. Classe 1967, ruolo difensore, Rivolta, nato a Lissone, dopo aver militato nelle giovanili nerazzurre all’inizio degli anni ‘80, debutta in Prima Squadra il 15 dicembre ...

