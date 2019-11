F.1 - GP Stati Uniti - Vince Bottas. Hamilton campione del mondo : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzultima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Con il secondo posto finale, Lewis Hamilton ha conquistato matematicamente il suo sesto titolo iridato, entrando ufficialmente nella leggenda. Sul podio di Austin sale Max Verstappen, con la sua Red Bull RB15.Ferrari, gara da dimenticare. Dopo una partenza non proprio perfetta, Sebastian Vettel si è visto infilare in un solo giro da ...

Lewis Hamilton campione del mondo per la sesta volta : Lewis Hamilton si è laureato per la sesta volta campione del mondo di Formula 1 grazie al secondo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti, vinto dal compagno di scuderia della Mercedes, Valtteri Bottas. Sul circuito di Austin il pilota britannico ha superato il finlandese a pochi giri dal termine. Terzo l'olandese Max Verstappen su Red Bull, quarto e staccatissimo Charles Leclerc mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel si ...

Formula 1 – Hamilton campione in pista - Vettel… nella vita : il gesto nel retropodio è da veri signori [VIDEO] : Sebastian Vettel è un vero campione: il gesto del tedesco della Ferrari al termine del Gp degli Stati Uniti è da signori Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta in carriera: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi matematicamente il suo sesto titolo iridato grazie al secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Gara amara, amarissima, invece per Sebastian Vettel: ...

Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta : record di Schumacher a un passo : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta. Il secondo posto conquistato nel Gp statunitense di Austin dietro al compagno Bottas e davanti a Verstappen vale la certezza matematica, al termine di una gara in cui la Ferrari si è ancora una volta auto-eliminata (Vettel ritirato, Leclerc quarto). Per anni snobbato perché guidava la macchina più forte e criticato per quei suoi atteggiamenti da star, poco consoni ai modi ...

Live F1 - GP Stati Uniti in diretta : Hamilton campione del mondo - vittoria a Bottas : Ultimo giro - Bottas vince meritatamente il GP di Austin, Hamilton tiene il secondo posto su Verstappen e si laurea campione del mondo per la sesta volta 55° giro - Hamilton riesce a tenere...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Hamilton 6 campione! Bottas vince ad Austin ma non basta - Ferrari pessima : Lewis Hamilton è campione del mondo! Bottas trionfa al Gp degli Stati Uniti per una doppietta Mercedes fantastica, gara deludente per la Ferrari I festeggiamenti erano già nell’aria: a Hamilton serviva davvero poco per poter celebrare il suo sesto titolo Mondiale, ma il britannico non si è accontentato. Seppur a Hamilton sarebbe bastato un ottavo posto, in caso di vittoria di Bottas, il pilota della Mercedes è voluto essere ...

F1 Messico - pole per Verstappen - poi le Ferrari di Leclerc e Vettel. Quarto il campione del mondo Hamilton : Verstappen, poi Leclerc e Vettel. Questa la griglia di partenza del gran premio del Messico che però potrebbe avere un colpo di scena: l’olandese della Red Bull potrebbe essere penalizzato perché non ha rallentato alla doppia bandiera gialla, quando Bottas è andato a sbattere sul muro all’ultima curva distruggendo la sua Mercedes. In attesa di eventuali penalità, il pilota olandese ha fatto registrare il tempo di 1.14.910. Più veloce ...

Formula 1 - Hamilton vicinissimo al sesto titolo : tutte le combinazioni per essere campione già in Messico : Messo in bacheca il titolo Costruttori, la Mercedes adesso si prepara a festeggiare quello piloti: Hamilton nettamente favorito su Bottas Le gare da disputare restano quattro, la Mercedes ha già vinto il titolo Costruttori e si appresta a festeggiare quello piloti, visto che solo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono rimasti in corsa per l’assegnazione del Mondiale. Il britannico guida la classifica con 337 punti, ben 63 in più ...