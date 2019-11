Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani nuvole e piogge

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) A, domenica 3 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allertapresente.: la perturbazione transita da ovest a est, determinando una prima parte di giornata con precipitazioni deboli diffuse, più incisive soltanto sul Levante ligure e VCO, solo in parte sulle pianure orientalisi. Tendenza ad esaurimento dellea partire dal pomeriggio-sera, con successive schiarite in avanzamento nella notte. Clima freddo, temperature non oltre i +10-12°C in Valpadana, qualcosa in più in Liguria. Sempre in Liguria, tramontana ...

SkyTG24 : #Maltempo, è allerta meteo arancione in 6 regioni. Le previsioni #meteo di domenica 3 novembre ?? - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #2novembre #meteo - infoitinterno : Imperia: maltempo, prolungata allerta meteo gialla per piogge e temporali/Le previsioni -