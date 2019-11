Incidente in A13,distrutta una famiglia

Sono padre, madre e figlia di 5 mesi le tre vittime dell'avvenuto la sulla A13, nel Bolognese. Ladella provincia di Vicenza, i genitori di 32 e 29 anni con la neonata, era su un camper probabilmente di ritorno a casa. Il mezzo è stato tamponato da un'utilitaria e dopo aver urtato il newjersey si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove è stato preso in pieno da un pullman. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Indagati per omicidio stradale i conducenti dell' utilitaria e del pullman.(Di sabato 2 novembre 2019)