Adriana Volpe torna a scagliarsi contro Rai 2 | “Scelte insensate”

Giancarlo Magalli : “Grande Fratello Vip? No!”. E su Adriana Volpe… : Magalli smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Confermata Adriana Volpe nel cast? Ha deciso di mettere i puntini sulle “i” e chiarire personalmente, via social, la notizia circolata nelle ultime ore, secondo la quale avrebbe potuto prendere parte alla prossima edizione del GF Vip. Giancarlo Magalli alcune ore fa ha infatti scritto un lungo post sul suo profilo facebook, smentendo la sua partecipazione al Grande ...

Grande Fratello Vip 2020 : Adriana Volpe - Giancarlo Magalli e Pupi D'Angieri nel cast? : Lo abbiamo rivelato un paio di settimane fa in un articolo di retroscena, rilanciato poi dal settimanale Oggi: Adriana Volpe è tra le candidate ad un posto nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta in onda su Canale 5, presentata da Alfonso Signorini. Rimasta orfana del suo Mezzogiorno in Famiglia, la showgirl trentina sarebbe pronta a rimettersi in gioco in televisione ad inizio 2020 con un nuovo reality show, dopo ...

Mediaset - la pazza idea per il Grande Fratello Vip : chi piazzano con Adriana Volpe - si rischia la rissa? : Una pazza idea ai piani alti di Mediaset. Si parla della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che verrà condotta da Alfonso Signorini, su Canale 5 all'inizio del 2020. Come anticipato da Oggi, Adriana Volpe farà parte del cast della trasmissione. Dunque, eccoci alla pazza idea del Biscione. Se

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip con Adriana Volpe : l’indiscrezione sul possibile scontro : Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che circola in queste ore lascerebbe presagire un “colpaccio” per Mediaset e per il suo reality più longevo, anche se in versione celebrity. E se anche fosse solo per una serata, la sua partecipazione sarebbe un successo assicurato data la presenza nel cast di Adriana Volpe, sua “nemica” dichiarata dai tempi di “Fatti Vostri” e nelle aule di ...

Adriana Volpe contro Magalli : Non lavoro più... continua a screditarmi : In qualità di ospite a Vieni da Me, Giancarlo Magalli ha dichiarato di aver vissuto 8 anni difficili di collaborazione con Adriana Volpe. Ma quest'ultima ha prontamente risposto al suo ex collega, in un post condiviso su Instagram... In una nuova intervista concessa a Vieni da me, Giancarlo Magalli ha risposto ad alcune domande, non risparmiandosi sul conto della sua turbolenta collaborazione avuta con Adriana Volpe, lamentando in particolare di ...

Adriana Volpe su Giancarlo Magalli chiama in causa la Commissione per le Pari Opportunità Rai : Lo scontro che per motivi lavorativi ora avviene a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non accenna a fermarsi. Ogni volta che uno dei due fa una dichiarazione sulla vicenda che li ha visti coinvolti quando entrambi lavoravano ai Fatti Vostri l’altro risponde (o querela). Così prima Adriana Volpe è stata ospite di Verissimo e in trasmissione ha raccontato quanto l’abbiano ferita le parole dell’ex partner lavorativo, ...

Vieni da me lo sfogo di Giancarlo Magalli su Adriana Volpe : Caterina Balivo nella sua trasmissione ha ospitato Giancarlo Magalli dove ha parlato della sua carriera e dei suoi esordi in tv. Poi è arrivato il tema Adriana Volpe. Caterina Balivo legge un post di Magalli in cui dice che nella sua carriera ha lavorato con tante donne e solo con una ha avuto dei problemi, ha commentato così la vicenda: «Una volta è successo professionalmente di non trovarsi d’accordo con una collega. Io l’ho capito subito che ...

Adriana Volpe furiosa dopo le parole di Giancarlo Magalli : la replica su Instagram : Adriana Volpe non ci sta a subire in silenzio le frecciatine che Giancarlo Magalli le ha tirato, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice ha replicato a colui che per 8 anni è stato il suo partner professionale con un post su Instagram dai toni accesi. La Volpe, riprendendo alcuni articoli che riportano le dichiarazioni di Magalli dalla Balivo e una precedente intervista del conduttore, così commenta: È venerdì e si avvicina il ...

Adriana Volpe furiosa ancora con Magalli : “Continua a screditarmi” : Giancarlo Magalli criticato duramente da Adriana Volpe: lo sfogo Ieri il conduttore Giancarlo Magalli è stato ospitato da Caterina Balivo a Vieni da me. E in quell’occasione ha lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe, con la quale, come ormai è noto a tutti, non è mai corso buon sangue. Una frecciata colta dalla donna, la quale su instagram gli ha risposto per le rime: “Anche stavolta non ha perso occasione per continuare a ...

Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli - veleno puro : "Ha teso una trappola per farmi cacciare" : La faida tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra davvero lontana dalla fine. Tale dissapore, come è ormai noto, ha radici antiche, covato per ben 8 anni di collaborazione fianco a fianco a I fatti Vostri, fino a quando la showgirl si è vista letteralmente cacciare dalla trasmissione. Ad oggi la

Volpe e Magalli - la faida si riaccende : Adriana - nuovo sfogo fiume : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, si riaccende prepotentemente la faida Rai: la conduttrice tira in ballo Anna Falchi e Mara Carfagna. Lotta senza fine Una diatriba senza fine quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe che continuano a ‘suonarsele’ di santa ragione. La questione è ormai nota: ai tempi in cui entrambi lavoravano a I […] L'articolo Volpe e Magalli, la faida si riaccende: Adriana, nuovo sfogo fiume proviene da ...

Giancarlo Magalli su Adriana Volpe : Ho pazientato otto anni : Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, il conduttore ha ripercorso tanti aspetti della sua vita: inevitabile il confronto con l’ex collega de “I fatti vostri”. Giancarlo Magalli è uno che non le manda a dire. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, il conduttore ha ripercorso la sua lunga carriera professionale iniziata alla fine degli anni ‘60 in un villaggio turistico del Gargano dopo il servizio militare. Fu il primo a fare ...