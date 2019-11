Udinese | tutto confermato | è ufficiale | esonerato Tudor

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ieri i primi sentori di un possibile sollevamento dall’incarico, in mattinata le conferme come riportato su queste pagine. All’ora di pranzo, l’ufficialità: Igornon è più l’allenatore dell’. Pagate a caro prezzo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma (in superiorità numerica), che hanno portato la squadra friulana dall’essere la miglior difesa del torneo alla quintultima in soli 180 minuti. Luca Gotti traghetterà De Paul e compagni nella trasferta di Genova. Ecco di seguito la breve nota apparsa sul sitobianconero. “Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igored il suo collaboratore Jurica Vucko. La società ringraziae Vucko per il lavoro svolto. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 ...

