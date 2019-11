Ubisoft punterà a creare titoli unici in futuro

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 1 novembre 2019) Come tutti ben saprete, Ghost Recon Breakpoint non ha decisamente brillato in termini di vendite e questa situazione ha obbligatoa farsi qualche domanda, per questo motivo pare che inla compagnia francesesu.A riportarlo è stato il famoso Jason Schreier di Kotaku, che durante un'intervista con alcuni dipendenti dell'azienda è venuto a sapere che la compagnia sta mutando la sua politica e che quindi insi concentrerà sudalle caratteristiche uniche, eliminando gli elementi in comune di cui molti fan si sono lamentati negli anni:"sta cambiando mentalità, ora il tutto si concentrerà su come rendere il tuo gioco unico, con caratteristiche che lo differenziano dagli altri."Leggi altro...

