Striscia | tapiro d’oro a Jovanotti per la truffa sui bitcoin

Jovanotti vittima di una truffa : arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia : L’ immagine del cantante è stata utilizzata senza il suo consenso per invogliare l'acquisto di bitcoin

Jovanotti (truffato) si prende il Tapiro di Striscia la notizia : L'eclettico rapper Jovanotti coinvolto in una mega truffa? Pare che il popolare cantante italiano sia invischiato in un affare illecito legato a degli investimenti nel settore della nuova moneta virtuale circolante online. La notizia è in realtà una plateale fake news. Lorenzo Jovanotti, al contrario, si dichiara assolutamente estraneo alla losca vicenda, risultando, quindi, una vittima di tale truffa sistematica. Per tale ragione il cantante è ...

Striscia la Notizia il tapiro a Jovanotti per la questione dei bitcoin (VIDEO) : Striscia la Notizia il tapiro a Jovanotti nella puntata di giovedì 31 ottobre 2019 per la pubblicità non autorizzata ai bitcoin (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di stasera, ...

Jovanotti vittima di una truffa : arriva il Tapiro di Striscia la notizia : Perché Jovanotti ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la notizia Brutta disavventura per Jovanotti. Nei giorni scorsi il popolare cantante è stato vittima di una truffa e per questo è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Di recente l’immagine dell’artista, accompagnata da false dichiarazioni, […] L'articolo Jovanotti vittima di una truffa: arriva il ...

Fedez riceve il Tapiro da Striscia per le sue frasi sulle veline - Costanza Caracciolo attacca : “Meglio essere velina che ignorante” : Striscia la Notizia ha dato il Tapiro d’Oro a Fedez per le sue dichiarazioni sulle veline, frasi che non sono piaciute affatto a Costanza Caracciolo che ha commentato piccata il video della consegna pubblicato su Instagram dal tg di Antonio Ricci. Tutto è incominciato con un video pubblicato tempo fa dal rapper sui social in cui si scagliava contro questa figura, lanciata proprio dalla trasmissione di Canale 5: “Le vostre figlie ...

Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) : Striscia la Notizia, venerdì 11 ottobre 2019. Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di ...

Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez per la frase sulle Veline : Striscia la Notizia, venerdì 11 ottobre 2019. Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di ...

Striscia la notizia - Staffelli consegna il quinto tapiro d’oro a Fedez : motivo : Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna a Fedez il suo quinto tapiro Spesso e volentieri le affermazioni del famoso rapper milanese Fedez fanno discutere. Per questo motivo Striscia la notizia ha deciso di consegnargli l’ennesimo tapiro! Il marito di Chiara Ferragni infatti usa frequentemente il suo profilo social per esternare i suoi pensieri e commentare […] L'articolo Striscia la notizia, Staffelli consegna il quinto ...

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi ...

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara D’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

Morgan - dopo lo sfratto arriva anche il Tapiro di Striscia : «Assurdo - devo pagare io lo sgombero» : Non è un periodo dei più felici per Morgan. Il cantautore, che si è visto notificare uno sfratto ed è stato cacciato di casa, ieri ha anche ricevuto un Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Raggiunto a Monza, proprio a due passi dalla casa da cui è stato sfrattato, l’ex frontman dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, si è lasciato andare ad un piccolo sfogo, con tanto di amarissime rivelazioni. ...

Striscia la notizia - tapiro a Marco Columbro : "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" : Nella puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre, di Striscia la notizia è stato trasmesso il servizio della consegna del tapiro d'oro a Marco Columbro, 'premiato' per la lite con Barbara d’Urso avvenuta domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso. L'attore, intercettato da Valerio Staffelli, ha commentato così:prosegui la letturaStriscia la notizia, tapiro a Marco Columbro: "Barbara d'Urso mi ha usato per fare ascolti" pubblicato su TVBlog.it 09 ...

Morgan - dopo lo sfratto arriva anche il Tapiro di Striscia : «Assurdo - devo pagare io lo sgombero» : Non è un periodo dei più felici per Morgan. Il cantautore, che si è visto notificare uno sfratto ed è stato cacciato di casa, ieri ha anche ricevuto un Tapiro d'Oro da...

Striscia la Notizia - i servizi : Vittorio Brumotti aggredito - Mattarella - il tapiro a Paolo Maldini (VIDEO) : Striscia la Notizia, i principali servizi della puntata di lunedì 30 settembre 2019. Brumotti aggredito a Pescara, il tapiro a Paolo Maldini, Temptation Island in musica. (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è ...