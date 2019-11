Rimini | in ospedale con dolori di pancia viene dimesso | bimbo di 2 anni muore poche ore

Viene dimessa dall'ospedale di Rimini e muore : aveva un aneurisma : La donna si era presentata all'ospedale di Rimini per due volte ma i medici non le hanno diagnosticato l' aneurisma che l'avrebbe poi portata alla morte. Un neurologo a processo. Una donna di 64 anni da poco in pensione si presenta accusando un forte male alla testa con tanto di rumori nell'orecchio. I sanitari la prendono in cura e, per ben due volte, la dimettono. "È solo un mal di testa", le ripetono i medici. La sua, però, non era affatto una ...

Rimini - troppo cloro in piscina : 16 bambini finiscono in ospedale : Diciannove persone, 16 delle quali sono bambini, sono stati portati in ospedale dopo un'intossicazione da cloro in una piscina di Santarcangelo di Romagna. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di chiarire le cause dell'incidente. L'allarme è scattato intorno alle 10 presso una struttura che si trova in via Giovanni Falcone. Sul posto si sono recate diverse ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi. Nessuno ...