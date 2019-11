Punto in testa da un insetto mentre è in vacanza | professore di 27 anni muore al rientro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) È statoallada unsi trovava inin Vietnam ma, sul momento, non ci aveva dato troppo peso. Una volta rientrato a casa però, ha iniziato a stare male e poi è morto a causa di una grave infezione polmonare. È quanto successo a Josh Brooker, 27enne originario di Liverpool che faceva ildi storia presso la Hope Academy di Newton-le-Willows, nel Lancashire. La sua storia è stata raccontata da diversi media britci: Josh aveva trascorso le vacanze estive in Vietnam e lì un giorno si era accorto di essere statoda unche non era riuscito ad identificare. Non aveva dato però peso alla cosa fino a quando, tornato in Inghilterra a fine agosto, nel suo primo giorno di scuola ha iniziato a stare male, con febbre alta e sintomi simili a quelli influenzali. In poche ore le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasportato in ...

