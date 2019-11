Novembre 2019 | tra anniversari ed eventi

#SkyWeek Speciale - Novembre 2019 sui canali Sky : #SkyWeek Speciale - Tutto il meglio a Novembre 2019 sui canali Sky SKY ATLANTIC CATERINA LA GRANDEDall’1 Novembre, tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e...

Serie tv e film su Sky e Fox a Novembre 2019 : Freddo (finalmente), copertina e tv: quale combinazione migliore per novembre? La programmazione del mese è quantomai ricca di novità. Su SKY, tra titoli di film in prima visione, documentari imperdibili di Sky Arte e, naturalmente, Serie tv, si comincia da Caterina la Grande, Serie dedicata all'imperatrice di Russia e interpretata dal premio Oscar Helen Mirror, fino alla stagione finale di The Affair e Divorce, passando ...

Miglior smartphone Novembre 2019 - i modelli in offerta : novembre è il mese ideale per scegliere il Miglior smartphone da acquistare: le aziende cominciano a rallentare le nuove uscite in vista di Natale 2019 e puoi farti un quadro preciso sulla situazione del mercato per valutare con attenzione quale modello fa al caso tuo. In più, nella seconda metà del mese, arriverà il Black Friday a toglierti le castagne dal fuoco: se anche non avessi deciso quale telefono acquistare, ci ...

Promozioni auto Novembre 2019 - le offerte più interessanti : Promozioni auto. novembre è il penultimo mese dell'anno ed è anche quello dove tradizionalmente i mercato tira la sua volata, proprio come un ciclista in vista del traguardo. Questo perché a dicembre, le visite in concessionaria e le immatricolazioni calano drasticamente. Il motivo va ricercato nelle festività, a partire da quelle dell' 8 dicembre, per culminare poi con il periodo di Natale, dove gli italiani hanno altre priorità. A questo ...

Buongiorno e Buon Novembre 2019 : le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Diamo il benvenuto a Novembre 2019! E’ l’11° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il 3° e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe): il penultimo mese dell’anno conta 30 giorni. Tra le solennità ricordiamo: il 1° di Novembre è Ognissanti e il giorno seguente si celebra la Commemorazione dei defunti. Il nome deriva dal latino november, novembris, ...

Piogge di stelle cadenti - suggestive congiunzioni e un raro transito : la panoramica del cielo di Novembre 2019 : Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole passa dalla costellazione della Bilancia a quella dello Scorpione il 23, mentre il 30 nell’Ofiuco. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa un’ora. L’11 Novembre 2019 ...

Benvenuto Novembre 2019 : tante curiosità sul mese e sull’Estate di San Martino : Ottobre 2019 è terminato ed è iniziato Novembre: ma perché questo mese si chiama così? Fino al 46 a.C. nell’antica Roma vigeva il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, ma con numero di giorni diverso. La differenza rispetto al calendario attuale è che l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi e Novembre era quindi il nono mese dell’anno. Da qui il nome. Settembre era il settimo mese dell’anno, ...

Un Passo dal Cielo 5 : anticipazioni nona puntata di giovedì 7 Novembre 2019 : Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti e Enrico Ianniello Dieci puntate dirette da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà per Lux Vide e Rai Fiction, compongono la quinta stagione di Un Passo dal Cielo. La storia d’amore tra Francesco (Daniele Liotti) ed Emma (Pilar Fogliati) sarà sempre al centro della scena, insieme a tanti misteri che scuoteranno la vita a San Candido. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di ...

UN PASSO DAL CIELO 5 - anticipazioni nona puntata di giovedì 7 Novembre 2019 : anticipazioni nona puntata della fiction Un PASSO dal CIELO 5, in onda giovedì 7 novembre 2019 su Rai 1 in prima serata: Le rivelazioni di un direttore di banca dal passato misterioso spingono Vincenzo e Francesco a intraprendere un pericoloso viaggio verso un paesino tedesco, dove auspicano di trovare la verità che cercano da tempo. Emma deve fare i conti con quanto accaduto con Francesco e prendere una decisione sul suo futuro. Tutte le ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 Novembre 2019 : Alex e Vittorio di nuovo insieme : Vittorio e Alex si rivedono grazie all'intervento di Mia. Raffaele e Diego hanno uno scontro in carcere mentre Serena e Filippo cercano di ritrovare la sintonia.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° Novembre 2019 : anticipazioni puntata 5365 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° novembre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) visita il figlio Diego (Francesco Vitiello) in carcere e ha con lui un delicato confronto… Sembra che la cena in famiglia di Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) possa fare da preludio a un riavvicinamento, in realtà qualcosa impensierisce il Sartori… Pieno di speranze, Vittorio (Amato D’Auria) ...

Dal 1° Novembre 2019 cambia TIM OnLine nei negozi ma continua TIM Supreme 50 Giga a 5 - 99 euro al mese : Dal 1° Novembre 2019 l’offerta tariffaria TIM OnLine disponibile nei negozi TIM aderenti continuerà a essere disponibile ma senza opzioni aggiuntive +Minuti Illimitati Free e +7 GB Free, mentre continuerà invariata l'offerta TIM Supreme 50 Giga a 5,99 euro al mese. L'articolo Dal 1° Novembre 2019 cambia TIM OnLine nei negozi ma continua TIM Supreme 50 Giga a 5,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Uscite videogiochi di Novembre 2019 : il meglio tra Death Stranding e Pokémon Spada e Scudo : Dopo un ottobre caldissimo, i videogiochi di novembre 2019 tornano a ribadire quanto l'autunno sia un periodo meraviglioso per gli amanti dell'universo in pixel e poligoni. Quello in cui le software house di tutto il mondo concentrano una pletora di Uscite, tra cui figurano molto spesso preannunciati capolavori. Proprio il caso del mese in arrivo, che già da ora promette di sedurre cuori e portafogli degli appassionati su un po' tutte le ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di venerdì 1° Novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 15 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 1° novembre 2019: Vittorio (Alessandro Tersigni) ha una nuova idea per produrre un filmato di promozione del PARADISO DELLE SIGNORE, ma preferisce non affidarsi a Marta (Gloria Radulescu) per la regia… Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) parlano tra loro dei ricordi dolorosi legati alla guerra… Una sera, del tutto casualmente, Marta e Vittorio ...