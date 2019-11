Moto2 | Risultati prove libere GP Malesia 2019 | Jorge Martin è il più veloce e precede

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019)(Red Bull KTM Ajo) conferma la grande crescita e l’ottimo momento di forma chiudendo al comando la prima giornata didel Gran Premio didi. Sul circuito di Sepang lo spagnolo ha centrato il miglior tempo della FP2 e dell’intero venerdì malese in 2:05.968ndo il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) in 2:06.197 a 229 millesimi, quindi il leader del Mondiale, lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0) in 2:06.328 a 360 millesimi, ma mettendo in mostra un passo gara davvero scintillante. Quarto crono per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in 2:06.410 a 0.442, quinto per lo spagnoloNavarro (Speed Up) in 2:06.503 a 535, mentre è sesto l’elvetico Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) a 586, alla caccia delle ultime ridottissime chance di riaprire i discorsi in chiave titolo iridato. In settima posizione ...

MotociclismoIT : Dopppietta KTM in Australia, festa rimandata per Alex Marquez -