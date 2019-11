Luca si difese dai colpi | sequestrati i telefonini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Stefano Vladovich I segni della mazza usata contro di lui su viso e braccia. Dai tabulati le trattative per la droga Roma - Omicidio alla Caffarella.i cellulari degli indagati. Sono gli smartphone di Giovanni Princi, Paolo Pirino, Simone Piromalli, Valerio Rispoli e della vittima,Sacchi. Gli inquirenti non hanno disposto il sequestro del telefono di Anastasiya Kylemnyk nonostante i tabulati abbiano dimostrato rapporti continui fra l'ucraina e Pirino. Perché? La 25enne è testimone e vittima dell'aggressione avvenuta davanti il pub John Cabot. «La compravendita di droga - sottolineano i carabinieri - sarà oggetto di un'altra inchiesta». Fascicolo in cui Anastasiya potrebbe far parte degli indagati. Il telefono di Del Grosso, invece, è scomparso. Mentre i familiari del ragazzo ucciso attendono che le autorità concedano il nulla osta per riavere la salma e ...

