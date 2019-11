LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 1-4 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | il canadese

LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 0-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il canadese vince il primo parziale e ottiene un altro break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE ROVESCIO DI SHAPOVALOV! Grande rovescio lungolinea che tocca appena la riga. 30-0 Monfils ricama sulle linee: Shapovalov ricorre al break ma palla in rete. 0-2 Fuori giri Monfils: sta giocando in maniera svogliata il francese. Confermato il break. 40-15 Ottima prima esterna del 20enne di origini israeliane. 30-0 Ennesimo errore di Monfils: appare difficile una rimonta per come sta ...

LIVE Monfils-Shapovalov 1-4 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : doppio break del canadese! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 doppio break DEL #28 AL MONDO! Parziale di 20 punti ad 11 del canadese: set compromesso per Monfils? 40-AD PALLA break canadese! Chance d’oro per Shapovalov. 40-40 Impacciato Monfils con gli schemi in campo: seconda parità del match. 40-30 Ancora soluzione vincente in serve&volley del #13 al mondo. 30-30 Servizio vincente del francese. 15-30 Ottimo diritto diagonale del ...

LIVE Monfils-Shapovalov 2-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : equilibrio in Francia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Rovescio che questa volta non funziona: lungo il colpo di Shapovalov. 40-30 Serve&volley di Monfils: efficace volée di rovescio. 30-30 Altro rovescio lungolinea del canadese: grande colpo. 15-15 CHE RISPOSTA DI SHAPOVALOV! Rovescio in saltello in diagonale. 15-0 Ottima difesa di Monfils dopo la risposta di Shapovalov che non arriva sulla palla corta del francese. 1-1 Buon servizio e ...

LIVE Monfils-Shapovalov 0-0 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : match valevole per le Finals! Si comincia in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 comincia il riscaldamento! 19.34 Grande spettacolo a Parigi come sempre: il tifo sarà un fattore in più per Monfils. 19.33 Scendono in campo i due tennisti! 19.31 Tutto pronto per entrare in campo: un match che sarà fondamentale per la corsa per le Finals. 19.28 Ricordiamo che sin gioca nel XII arrondissement, cioè il sobborgo parigino sulla rive droite, che comprende il Bois de ...

LIVE Monfils-Shapovalov - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : ultima chance per Berrettini per accedere alle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini si qualifica alle ATP Finals se… Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Gael Monfils e Denis Shapovalov, match valido per i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi, non prima delle ore 19.30 ci sarà la sfida che opporrà il francese al canadese. Oggi si completa il quadro dei qualificati alle ATP Finals: per ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 6-1 - il francese in rimonta vola ai quarti e si avvicina alle Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI! 4-6 6-4 6-1 per il francese Monfils che vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Albot a un passo dall’impresa poi, nel terzo set, non c’è stata partita. Il transalpino se la vedrà dunque contro Shapovalov e si giocherà non soltanto l’accesso alle semifinali, ma anche alle ATP ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 5-1 - il francese serve per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Dritto a campo aperto out di Monfils che manca il primo match-point 40-0 Servizio slice di grande qualità e dritto in rete di Albot. Tre match-point! 30-0 Rovescio in rete di Albot, che non vede l’ora di uscire dal campo 15-0 Ottimo servizio centrale del francese C’E’ IL SECONDO BREAK! Affonda il dritto in rete Albot, 5-1 per Monfils in questo terzo set e i quarti di ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 4-1 - il francese conquista il break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 per Monfils in questo terzo set e quarti di finale vicini per lui. Albot rimasto praticamente nel secondo set…Ora il moldavo al servizio 40-0 Altra prima esterna, è come se ci fosse un altro giocatore in campo 30-0 On fire Monfils e niente da fare per Albot 15-0 Servizio in slice per Monfils che si carica alla grande ARRIVA IL break! Albot si spegne con il suo rovescio in rete. ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 1-0 - il moldavo dovrà reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tiene a 15 il game il francese e ora vediamo come reagirà il moldavo al servizio 40-15 Altro servizio potente del francese e niente da fare per Albot. 30-15 Prima di servizio al corpo di Monfils e moldavo sorpreso. Loading… Loading… 15-15 Monfils esagera con il rovescio lungolinea, fuori dalla sua posizione 15-0 Scappa il rovescio ad Albot e Monfils scambia meglio ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 6-4 - il francese si aggiudica il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Monfils esagera con il rovescio lungolinea, fuori dalla sua posizione 15-0 Scappa il rovescio ad Albot e Monfils scambia meglio da fondo Albot è uscito fuori dal campo per resettare tutto. Serve Monfils in questo inizio di terzo set Fortunatissimo Monfils! Il nastro, nello scambio a rete, sorride al francese e il punto va a lui: 6-4 per lui nel secondo set. Si decide al terzo 30-40 Palla ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 5-4 - il francese reagisce! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Monfils, rovescio lungolinea micidiale, che a va morire sulla riga. Set-point per il francese 30-30 Bravo Monfils, cross di dritto incrociato per il francese e attenzione! 30-15 Attacco con il rovescio in back lungo del moldavo, bravo Monfils a salvarsi in difesa 30-0 Dritto lungo di Monfils, seppur di poco 15-0 Ottimo dritto a sventaglio di Albot e Monfils arriva in ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 3-2 - il francese annulla due palle break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE palle break! Dritto d’incontro e ora Monfils con le spalle al muro 15-30 Grande difesa di Albot in questo caso e strappa il dritto incrociato Monfils 15-15 Arriva l’11° ace a salvarsi ancora una volta 0-15 Passante di Albot, fortunato anche con il nastro a rete 3-3 nel secondo set, risposta in rete per il transalpino che andrà a servire. Permane l’equilibrio 40-0 ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 2-1 - il francese tenta la reazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravo Monfils a passare con il dritto Albot, non puntuale a rete 15-15 Il rovescio di Monfils non trova il campo, altro errore 0-15 Brutto errore di Albot con il dritto lungolinea, sempre in spinta Con la prima di servizio si salva il francese e 2-1 per lui in questo secondo set. Toccherà ad Albot dopo il cambio di campo servire 40-30 Prima al centro solida e Monfils reagisce 30-30 Bravo ...

LIVE Monfils-Albot - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 4-6 - il moldavo vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Spinge troppo con il dritto Albot, che mette in corridoio 15-0 Monfils ottiene il primo punto del secondo set con un ottimo dritto E SE NE VA IL primo set! 6-4 per Albot, con Monfils che ha commesso un’infinita di errori (14). Sono solo 7 quelli del moldavo 40-30 Scappa però la risposta di dritto a Monfils e set-point per Albot! 30-30 Altro dritto a sventaglio vincente di Monfils, ...