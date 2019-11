Il nuovo Motorola Razr con lo schermo pieghevole sarà simile al vecchio

Il nuovo Motorola RAZR è più reale che mai : ecco immagini e specifiche : Motorola RAZR è ormai vicino e sono iniziate a spuntare alcune immagini: diamo uno sguardo a quello che dovrebbe essere il nuovo smartphone pieghevole di Motorola e ad alcune delle possibili specifiche tecniche. L'articolo Il nuovo Motorola RAZR è più reale che mai: ecco immagini e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Chi non muore si rivede : ecco Motorola Moto 360 2019 - con un hardware tutto nuovo : Il Moto 360 ritorna in vita grazie all'azienda eBuyNow che con un accordo con Motorola tornerà a commercializzare lo smartwatch a partire da dicembre: ecco Motorola Moto 360 2019.

Il nuovo Motorola RAZR - quello pieghevole - ha una data di lancio ufficiale : Motorola ha diramato inviti alla stampa per il 13 novembre in cui presenterà il tanto atteso RAZR pieghevole

Il nuovo Motorola One con display edge-to-edge non ha più segreti : Il Motorola One è il nuovo smartphone Android con display edge-to-edge e fotocamera frontale motorizzata