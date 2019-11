Grazie Shapovalov | Berrettini vola alle Finals

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 1 novembre 2019) Arriva da lontano l'unico premio che Matteonon si sia guadagnato direttamente sul campo in una stagione straordinaria che lo ha portato ad entrare nella nella top 10 del ranking mondiale. A consegnarlo e' infatti il canadese Denische, escludendo dalla semifinale del Masters 1000 di Bercy il francese Gael Monfils, ha messo tra le mani del romano il pass per le Atpdi Londra. Una ricompensa meritata per l'azzurro, che l'anno scorso di questi tempi veleggiava oltre il numero 50 della classifica, e un momento importante per il tennis italiano, che da oltre 40 anni non portava un giocatore tra i Masters dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978.Al ricco torneo conclusivo della stagione hanno preso parte anche Simone Bolelli e Fabio Fognini, nel 2015, ma nel doppio. Eliminato al secondo turno del torneo parigino da Jo-Wilfred Tsonga, ...

