Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo

Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 : Google è pronta a portare un Hub per i giochi in Chrome per Android, intanto permette la mappatura del controller di Nintendo Switch su Android 10.

Google esalta le applicazioni Android su Chrome OS con numeri niente male : Durante la sua conferenza per gli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha annunciato alcune novità per facilitare lo sviluppo di Android su Chrome OS

Ecco le ultime novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google.

Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite : Google ci spiega i vantaggi della nuova funzione Lazy Loading, che viene attivata automaticamente su Google Chrome con la modalità Lite.

Udite - udite : le gesture di Android 10 piacciono a Google e presto su ChromeOS : Il team di Google sta lavorando per portare qualcosa di simile alla navigazione basata su gesture di Android 10 sui tablet con a bordo Chrome OS

Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker : Google ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 78 di Google Chrome che sta portando la modalità scura nel Browser per Android. Mozilla aggiorna il suo Browser lanciando la versione 70 dell'app Firefox Browser che tiene traccia dei tracker e permette di creare password complesse.

Chrome OS fa spazio per un secondo account Google : il motivo è spiegato dal codice : Poco tempo fa è venuto fuori come sarebbe arrivata presto la possibilità su Chrome OS di affiancare un secondo account Google a quello principale

In Google Chrome Canary è in test un fix per il problema Jelly-Scrolling : Il team di Google Chrome sta testando un fix per il problema soprannominato "Jelly-Scrolling" nella versione del popolare browser per Android e desktop

Quante novità per Google Foto - Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti : Google Foto ora consente il ritaglio manuale di documenti e Foto, Google Chrome su Android vi avviserà automaticamente se le credenziali che state utilizzando sono state oggetto di una violazione dei dati e l'integrazione di Google Tasks nel Calendario sembra finalmente pronta al lancio.

Google Pixelbook Go è ufficiale : design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni : Google Pixelbook Go ufficiale: ecco le specifiche, il design, il software e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo laptop di casa Mountain View, presentato in coppia con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità : Chrome è ora in grado di generare automaticamente descrizioni per le immagini a schermo, migliorando notevolmente i servizi di accessibilità del browser. Anche Podcast si aggiorna, con un tocco di Material Design e con l'aggiunta di qualche voce.

La possibilità di raggruppare le schede di Google Chrome è in roll out per tutti i dispositivi Android : Google ha annunciato una nuova funzionalità che migliora la gestione delle schede del browser Google Chrome su Android. In maniera simile ad altri browser, ora potrete organizzare le schede di una stessa categoria in gruppi. In maniera simile ad altri browser, ora potete organizzare le schede in gruppi. Ad esempio è possibile creare un gruppo per ogni categoria come per le schede private, le schede di lavoro o quelle per i viaggi.

Le novità dell'aggiornamento di Google Chrome : Sundar Pichai, senior vice president di Chrome a Google (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google Chrome arriva alla versione 77, che oltre a sistemare i bug delle versioni precedenti, migliora la sua fruibilità per gli utenti proponendo una nuova migliore organizzazione delle schede aperte. Il browser di Big G è il più scaricato e usato al mondo, secondo la classifica di NetMarketShare. Questa sua popolarità è in parte dovuta ...

Google prepara grosse novità per Chrome - Google Home e Google Duo : Mentre Google Chrome si prepara a utilizzare l'AI per aiutare le persone con problemi visivi Google Home e Duo si aggiornano con importanti novità.