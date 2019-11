ATP Finals – Berrettini ringrazia Shapovalov | l’azzurro vola a Londra! E’ il terzo

Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals! Shapovalov batte Monfils e regala una pagina epica al tennis azzurro : Dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978, Matteo Berrettini è il terzo italiano nella storia a qualificarsi per le ATP Finals: decisiva, in tal senso, la netta vittoria del canadese Denis Shapovalov sul transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il nordamericano ha spazzato via, con un duplice 6-2 in un’ora di gioco il padrone di casa, regalando il pass per l’ultimo atto ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : avanzano tutte le teste di serie del torneo cadetto : Prima giornata praticamente interlocutoria quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto vincere tutte le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva. La testa di serie numero 1, Gian Marco Moroni, concede un set a Riccardo ...

ATP Finals Londra – Berrettini non è più padrone del proprio destino - l’azzurro si qualifica se… : Dopo la sconfitta incassata al secondo turno nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro non è più padrone del proprio destino: tutto dipende da… Monfils Matteo Berrettini continua a sognare la qualificazione alle ATP Finals di Londra, ma il suo destino non dipende più dalla propria racchetta. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro deve sperare nella sconfitta di Gael ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Monfils-Shapovalov sfida decisiva : il destino dipende dal canadese : Matteo Berrettini attualmente è ottavo nella Race ATP, ed è ancora in corsa per l’ultimo posto ancora a disposizione per le Finals, che si giocheranno a Londra dal 10 al 17 novembre: al Masters 1000 di Parigi-Bercy resta un solo avversario per il romano, che si è fermato ieri a quota 2670, ovvero il francese Gael Monfils, che oggi ha vinto negli ottavi di finale, salendo a 2530, e che per restare dietro all’azzurro non deve ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal toglie Stan Wawrinka dalla corsa per le ATP Finals. Berrettini e Monfils ultimi rimasti in lotta : Con una prova di particolare solidità, Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo, che da lunedì sarà in ogni caso di nuovo in vetta al ranking ATP, batte lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 6-4. Per lo spagnolo si tratta dell’undicesima volta al terzultimo atto di un torneo nel 2019, mentre per l’elvetico la sconfitta di stasera significa dover abbandonare ...

Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals se… Il romano deve sperare in Nadal - Albot o Zverev. Tutte le combinazioni : Pur essendo uscito ieri dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, Matteo Berrettini è ancora con la mente al Palais Omnisports. Questo perché la sua corsa alle ATP Finals, ora, dipende da almeno altri due risultati, che potrebbero diventare di più a seconda di quello che accadrà soprattutto nei prossimi due giorni. Dopo l’eliminazione dell’australiano Alex de Minaur, sconfitto per 6-3 6-4 dal greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno, sono ...

Tennis - Monfils può davvero spezzare il sogno di Matteo Berrettini? La corsa del romano verso le ATP Finals : si qualifica se… : Matteo Berrettini deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati altrui per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno solare. L’azzurro è stato eliminato da Jo-Wilfried Tsonga al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, il francese si è letteralmente scatenato nella serata di ieri e il romano non è riuscito a esprimere il suo gioco migliore: un ko pesantissimo ...

NextGen ATP Finals 2019 in tv : su che canale vederle - orari - programma e streaming : Si giocheranno da martedì 5 a sabato 9 novembre le NextGen ATP Finals al Palalido di Milano riservate ai migliori otto Under 21 del mondo e giunte alla terza edizione. Tra questi giovanni tennisti c’è, come tutti gli appassionati sanno, anche Jannik Sinner, altoatesino di Sesto in Pusteria, il più giovane in gara coi suoi 18 anni, che ha beneficiato di una wildcard. Dopo le rinunce del greco campione uscente Stefanos Tsitsipas, che andrà a ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : i risultati del 30 ottobre. Fuori Berrettini - in quattro ancora in corsa per l’ultimo posto alle ATP Finals : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy di tennis: giornata interessante quella odierna in ottica qualificazione alle ATP Finals. Degli undici tennisti in corsa per gli ultimi due posti a disposizione, festeggia, senza scendere in campo, il tedesco Alexander Zverev, che stacca il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alle numerose sconfitte degli avversari diretti. Restano così in quattro a giocarsi ...

ATP Parigi-Bercy – Berrettini non pervenuto - Tsonga domina : si complica l’accesso alle Finals : Matteo Berrettini sconfitto nettamente da Jo-Wilfried Tsonga: il tennista romano eliminato da Parigi-Bercy vede complicarsi l’accesso alle Finals di Londra Termina con largo anticipo l’esperienza di Matteo Berrettini nell’ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano, attualmente numero 9 della classifica ATP, è stato sconfitto in 1 ora e 26 minuti da Jo-Wilfried Tsonga nei sedicesimi di Parigi-Bercy. Il francese, in ripresa da ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Le nuove combinazioni : out Bautista - Monfils il pericolo principale : Arrivano buone notizie da Parigi-Bercy per Matteo Berrettini in ottica qualificazione alle ATP Finals di Londra 2019. Il tennista romano, in campo stasera per il suo incontro di secondo turno con il francese Jo Wilfried Tsonga, è attualmente ottavo nella Race con 2670 punti. Quest’oggi sono usciti di scena tre dei suoi avversari diretti nella lotta per strappare uno degli ultimi due pass in palio per Londra, ma ancora nulla è deciso. In ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...