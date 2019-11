26enne ubriaco e drogato fa sesso con “un mucchio di foglie” | condannato a 2 mesi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un ragazzo di 26 annie sotto effetto di stupefacenti “ha cercato di farecon undi foglie” nel parcheggio di un hotel. È successo lo scorso 16 settembre a Stockport, vicino a Manchester, nel Regno Unito, e ora il giovane è statoa duedi carcere per quel gesto compiuto in pieno giorno, davanti agli occhi di molti passanti tra cui famiglie con bambini, come riporta il Manchester Evening News. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, Michael Golsorkhi si è messo a “spingere” nudo, con i “pantaloni alle caviglie”: “Ho visto un maschio bianco con i pantaloni abbassati… potevamo vedere il suo sedere – ha raccontato alla polizia un dipendente dell’hotel davanti al quale si è svolta la scena -. Sembrava come se stesse facendo. A un certo punto gli ho gridato: ‘Che cosa stai facendo, sporco bastardo’, ...

