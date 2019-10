Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e non solo

Netflix testa Una funzione per accelerare la visione dei film. Il cinema insorge : "Scandaloso" : accelerare o rallentare la riproduzione dei film su Netflix? A breve potrebbe diventare realtà. La nuova funzione, se approvata, consentirà agli utenti di vedere i contenuti multimediali disponibili sulla piattaforma più lentamente o velocemente di quanto prestabilito. Così una puntata di “How met you mother” potrà durare, invece dei classici 20 minuti, quaranta o dieci, a seconda delle preferenze ...

Meno di Una settimana allo smartphone Xiaomi con fotocamera da 108 MP - come funzionerà : La rivoluzione degli smartphone Xiaomi passa per un modello che verrà presentato tra una manciata di giorni, esattamente il prossimo 5 novembre come comunicato dallo stesso produttore cinese. La peculiarità assoluta di questo esemplare consiste nell'utilizzo di una fotocamera principale con risoluzione ragguardevole, ossia ben 108 MP. Lo smartphone Xiaomi così all'avanguardia si chiamerà CC9 Pro o alMeno questo sarà il suo nome cinese, visto ...

Netflix sta testando su Android una funzione molto attesa: Netflix si sta adeguando ad altri lettori di podcast e lettori video testando i controlli della velocità di riproduzione su Android. La nuova funzionalità offrirà la possibilità di rallentare la velocità di riproduzione a 0,5x o 0,75x oppure di aumentarla a 1,25x o 1,5x.

Instagram testa una funzione per raggruppare gli account seguiti e gestirli facilmente: Stando a quanto rivelato da Jane Manchun su Twitter, infatti, Instagram sta testando una feature che consente di "raggruppare gli account seguiti"

OnePlus al lavoro su una funzione assai attesa da aggiungere alla OxygenOS: Gli ingegneri software di OnuPlus sono a lavoro per portare la modalità ad una mano all'interno della OxygenOS

OnePlus al lavoro su una nuova funzione da aggiungere alla OxygenOS: OnePlus sta lavorando ad una funzione della OxygenOS che traduce in tempo reale le conversazioni durante una videochiamata.

Instagram rimuoverà una funzione poco usata entro la settimana: dite addio a Segui già: Instagram sta per perdere un altro suo pezzo e questa settimana, non sappiamo precisamente quando, rimuoverà la scheda Segui già, con tutto ciò che ne consegue.

Italia viva: Renzi - 'è una scommessa - vediamo se funzionerà': Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Italia viva è una roba nuova, originale, vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Italia viva è una scommessa, un'esperienza che nasce dal desiderio di una politica nuova". Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione politica 'Futura' di Terrasini

Divertitevi coi video super veloci sul vostro Samsung Galaxy S10 : arriva Una nuova funzione : arrivano in queste ore alcune informazioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10. Nei giorni scorsi su queste pagine mi sono già soffermato sulle future novità per gli utenti, dal punto di vista dello sviluppo software a medio termine per il top di gamma 2019, ma oggi 2 ottobre non potevo non tornare sull'argomento. Tutto ruota attorno ad una funzionalità che richiede per forza di ...

Sclerosi multipla : la causa “è Una disfunzione del sistema immunitario” : È stata pubblicata il 27 settembre su “Science” una ricerca internazionale che raddoppia le nostre conoscenze sulla genetica della Sclerosi multipla (SM): è stata identificata dagli studiosi una mappa genetica dettagliata della Sclerosi multipla e descritta l’implicazione funzionale dei geni nelle cellule del sistema immunitario coinvolte nella SM. A condurre lo studio è l’International Multiple Sclerosis Genetic Consortium (IMSGC) il ...

Diabete - ipertensione e colesterolo alto : chi ne soffre “dovrebbe controllare la funzione renale almeno Una volta l’anno” : I reni sono degli “operai modello”, perfino troppo, lavorano sempre e non si lamentano mai, neanche quando perdono qualche colpo e dovrebbero avvertire che c’è qualcosa che non va. La Malattia renale Cronica (MRC) secondo recenti studi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) colpisce circa il 17-10% della popolazione ed è, purtroppo, in continua progressione. In pratica oltre due milioni di italiani hanno i reni che non fanno più il loro ...

Whatsapp - scompare Una funzione per foto profilo : ecco quale : Whatsapp continua nel suo impegno per salvaguardare la sicurezza degli account. Alcuni pericoli per gli utenti arrivano dalle foto profilo.