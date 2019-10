Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) (foto: BSIP/UIG Via Getty Images) La malattia di Alzheimer è ancora avin un grande mistero. Sebbene un’enorme mole di studi abbia cercato di capire in che modo prendesse piede nel nostro, non è ancora chiaro come questa malattia abbia origine. A complicare la situazione ora è arrivato uno studio, appena pubblicato su Nature Communications, secondo cui ciò che abbiamo imparato sull’Alzheimer dalle sperimentazioni in laboratorio sarebbe molto diverso da ciò che accade nella realtà, o meglio neldelle persone affette da questa malattia. Infatti, i ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia, e dell’Università di Ulm, in Germania, sono riusciti per laa osservare in che modo i gruppi diassociati allo sviluppo dell’Alzheimer si siano formati nel, piuttosto che in laboratorio. E i risultati, ...

MilanoCitExpo : Osservate per la prima volta le proteine dell’Alzheimer direttamente nel cervello… - Manicomitico : @duppli quel fermo immagine è il classico oggettino luccicante dato in pasto agli juventini per assecondare la loro… - PopSovrano : RT @PopSovrano: POPOLO SOVRANO È IL PARTITO CHE 'PROCEDENDO DALLA TUA IDENTITÀ, ELIMINA PER LOGICA OGNI TASSA DA PERSONE E IMPRESE'. Bell… -