Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals se… Il romano deve sperare in Nadal

Tennis - Monfils può davvero spezzare il sogno di Matteo Berrettini? La corsa del romano verso le ATP Finals : si qualifica se… : Matteo Berrettini deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati altrui per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno solare. L’azzurro è stato eliminato da Jo-Wilfried Tsonga al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, il francese si è letteralmente scatenato nella serata di ieri e il romano non è riuscito a esprimere il suo gioco migliore: un ko pesantissimo ...

Tennis : Matteo Berrettini fallisce l’esame a Parigi-Bercy - ma la stagione resta fantastica : Inutile negarlo, c’è delusione dopo l’uscita di scena anzitempo di Matteo Berretini dal Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, neo n.9 del mondo e sicuro di chiudere la stagione nella prestigiosissima top-10 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’esame rappresentato dal match contro il padrone di casa Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del mondo, ma ex n.5 ATP). Una prova negativa quella del romano, che ha sentito ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Deluso del match - ma non devo dimenticare cosa ho fatto in questa stagione” : Matteo Berrettini è il volto della delusione e dell’amarezza al termine del confronto di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato eliminato dal francese Jo-Wilfried Tsonga (attuale n.35 del mondo), non trovando mai il ritmo giusto e avendo meno intensità di quello che ci si sarebbe aspettati. Ora, la sua qualificazione alle ATP Finals di Londra non dipenderà più da lui e potrebbe essere un altro transalpino a ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuto di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

LIVE Berrettini-Tsonga 0-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese! Inizio complicato per Matteo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 1-3 Secondo ace del game di Berrettini: primo gioco del match. 40-30 Svogliato Berrettini anche in questo frangente: Tsonga martella sul diritto del romano. 40-15 Buona prima di Berrettini. 30-15 Risposta sulla linea ...

Tennis : Matteo Berrettini sicuro top-10 al termine della stagione. Terzo italiano dopo Panatta e Barazzutti : Cresce la tensione per la sfida di questa sera, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy (Francia), tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking). L’azzurro dovrà vincere per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale, dove lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff, e soprattutto per mettere fieno in cascina nella rincorsa alle Finals di Londra. Il romano, attualmente ...

Tennis : Matteo Berrettini sicuro top-10 al termine della stagione. Terzo italiano dopo Panatta e Barazzutti : Cresce la tensione per la sfida di questa sera, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy (Francia), tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking). L’azzurro dovrà vincere per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale, dove lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff, e soprattutto per mettere fieno in cascina nella rincorsa alle Finals di Londra. Il romano, ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini si qualifica se… Le nuove combinazioni : out Bautista - Monfils il pericolo principale : Arrivano buone notizie da Parigi-Bercy per Matteo Berrettini in ottica qualificazione alle ATP Finals di Londra 2019. Il tennista romano, in campo stasera per il suo incontro di secondo turno con il francese Jo Wilfried Tsonga, è attualmente ottavo nella Race con 2670 punti. Quest’oggi sono usciti di scena tre dei suoi avversari diretti nella lotta per strappare uno degli ultimi due pass in palio per Londra, ma ancora nulla è deciso. In ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

FOTO Ajla Tomljanovic - età e immagini della fidanzata di Matteo Berrettini. Una Musa australiana per il romano : Matteo Berrettini ricorderà a lungo il 2019, al momento è indiscutibilmente il miglior anno della sua giovane carriera. Il 23enne tennista romano è entrato nella top ten del ranking ATP ed è in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione (saranno decisivi i risultati al Masters 1000 di Parigi Bercy, oggi il nostro portacolori affronterà il francese Jo Wilfried Tsonga ...

VIDEO Matteo Berrettini - Masters1000 Parigi-Bercy : “Ho bisogno della vostra carica - spero non sia l’ultimo torneo dell’anno…” : È (forse) l’ultimo torneo dell’anno. Si augura di no Matteo Berrettini che continua a sognare in vista delle Finals. L’azzurro si presenta al Masters1000 di Parigi-Bercy con la voglia di portare a casa più punti possibili per giocarsi le chance nell’ultimo appuntamento stagionale, che vede al via i migliori otto al mondo. Alla vigilia del torneo transalpino il romano è stato intervistato da Sky Sport. TENNIS, ATP ...

Parigi-Bercy - sarà Tsonga l’avversario di Matteo Berrettini al 2° turno : il francese non lascia scampo a Rublev : Il tennista francese stacca il pass per il secondo turno del Masters 1000 parigino, dove affronterà Berrettini Jo-Wilfried Tsonga stacca il pass per il secondo turno nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno, dotato di un montepremi pari a 5.207.405 dollari, che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la ‘regular season’ del circuito Atp. Il ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals : si decide tutto a Parigi. Il tabellone dell’azzurro e dei suoi avversari : Matteo Berrettini ha incominciato la settimana più importante della sua giovane carriera, il 23enne è pronto per disputare il Masters 1000 di Parigi Bercy e insegue la qualificazione alle ATP Finals. Il romano occupa l’ottavo posto nella Race cioè la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante l’anno solare, al torneo di fine stagione partecipano esclusivamente i migliori otto Tennisti e l’azzurro sta ...