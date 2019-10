Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019)vertice previsto tra domani e dopodomani. L’incontro tra i ministri competenti avvenuto in gran segreto mercoledì ha fatto emergere una posizione unitaria. E non è bastato che un pezzo di maggioranza firmasse un appello per stralciarlo. Ilcon lain scadenza il 2novembre verrà rinnovato. Senza che la maggioranza si riaggiorni sui suoi contenuti. Verrà cambiato, verranno aggiunti alcuni buoni propositi ai quali lasi dovrà attenere: la presenza di organizzazioni internazionali all’interno dei campi di raccolta, la tutela dei diritti umani, un potenziamento dei corridoi umanitari. Ma nella sostanza poco cambierà su quelle regole d’ingaggio e su quegli aiuti economici che tanto hanno fatto discutere negli scorsi mesi: il rapporto di collaborazione con la Guardia costiera di Tripoli, le regole ...

HuffPostItalia : Libia, questione chiusa: nessun cambiamento del memorandum. Solo piccole limature - pap_pavia : RT @potere_alpopolo: L' Italia non rinnovi il #Memorandum e smetta subito di utilizzare i soldi degli italiani per finanziare trafficanti e… - sgombrowicz : @TheBookThjef a parte il benaltrismo classico quando si parla di pallone, faccio sommessamente notare che un hashta… -