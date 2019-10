A Ecomondo un’installazione artistica per sensibilizzare sulla plastica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Durante le giornate di, in programma dal 5 all’8 novembre alla Fiera di Rimini, Coripet porterà il progetto “Clean the Oceans Pavilion”, una suggestiva installazioneche sarà realizzata nella piscina davanti al pad. B3. Visitatori, allestitori ed espositori, portando le proprie bottiglie inPet vuote, potranno contribuire alla realizzazione di un grande labirinto concentrico, che crescerà giorno dopo giorno grazie alle bottiglie consegnate. “Partecipiamo per la prima volta aper presentare l’attività del consorzio e, per questo debutto, ci ha fatto piacere portare una iniziativa che vuole far riflettere sull’importanza del gesto che compiamo quando scegliamo il luogo in cui riponiamo la bottiglia in Pet vuota” afferma Corrado Dentis, presidente Coripet. In gioco, sottolinea Dentis, “non vi è soltanto un aspetto etico e di rispetto ...

