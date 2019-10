WhatsApp | chat e notifiche | la gradita novità

Si aggiorna WhatsApp per iOS : addio al badge di notifica per le chat mute : Cambia ancora pelle WhatsApp, questa volta per iOS: avete presente il badge di notifica, ovvero quella sorta di apice chiamato a contare il numero di notifiche ricevute dal momento in cui chiudiamo l'applicazione? Dimenticatevelo per quanto riguarda le chat silenziose. Se non sopportate l'idea di essere continuamente disturbati (del resto avendo voi silenziato alcune conversazioni di vostra spontanea volontà dovrà pur esserci un valido motivo), ...

Google insiste e prepara Chat - la sua nuova sfida a WhatsApp : Mountain View ha sviluppato un nuovo sistema di comunicazione chiamato Rich Communication Service, che permetterà di inviare messaggi e contenuti multimediali come video, audio e foto. Dedicato agli smartphone Android

Giulia strangolata - nelle chat WhatsApp la follia del marito. «Non truccarti - fatti brutta o ti uccido» : Aveva detto di amarla, ma quel che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari, non aveva nulla a che fare con l'amore: era solo ossessione, gelosia e folle sentimento di possesso....

Come ascoltare gli audio su WhatsApp senza aprire la chat : C'è una novità su Whatsapp che consente di ascoltare le note audio in maniera più pratica e semplice senza aprire la chat

WhatsApp - in chat inni a Hitler e Mussolini e foto pedopornografiche : 25 indagati - anche ragazzini. “Immagini con violenze inaudite” : Immagini pedopornografiche “di violenza inaudita”, scritte inneggianti ad Adolf Hitler, Benito Mussolini, all’Isis e frasi choc contro migranti ed ebrei: passava tutto attraverso una chat di WhatsApp, chiamata “The shoah party”. Era in mano a giovanissimi, che da Rivoli (Torino) hanno diffuso in tutta Italia foto con “scene di brutalità inenarrabile”, come raccontano i carabinieri. Ora 25 ragazzi sono indagati ...

WhatsApp : scoperta una vulnerabilità che potrebbe compromettere le chat - aggiornate l’app : Le versioni di WhatsApp per Android precedenti alla 2.19.244 hanno una pericolosa falla nella sicurezza che può permettere a un cyber criminale di compromettere sessioni, file e messaggi di chat mediante una GIF malevola. Il problema è stato portato alla luce da un ricercatore per la sicurezza che si fa chiamare Awakened. Ha pubblicato infatti sul sito Github la sua scoperta. Prima di rendere pubblica la minaccia, l’esperto ha ...

Tutti i dettagli sui messaggi WhatsApp che si autodistruggono in gruppi e chat private : Ma come funzioneranno i messaggi WhatsApp che si autodistruggono? La funzione di auto-eliminazione sarà presente sia nei gruppi sia nelle chat private allo stesso modo? Dopo la notizia di un paio di giorni fa che da per certo l'arrivo dell'opzione nella chat di messaggistica, ecco che possiamo raccogliere i primi dettagli relativi all'interessante novità. Come al solito, le notizie più interessanti sulla funzione relativa ai messaggi ...

La chat WhatsApp privata (e sexy) tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni finisce sui social : la foto vola in rete : Marco Mengoni ha ufficializzato sui suoi social l’uscita di un doppio disco live. Atlantico on Tour è il nuovo progetto che conterrà, oltre ai brani suonati nelle date, anche tre inediti. L’annuncio è arrivato dal cantante di Ronciglione; il disco uscirà in edizione limitata il prossimo 25 ottobre e riassumerà i momenti salienti del suo ultimo tour. Atlantico On Tour sarà anticipato dal singolo ”Duemila volte”, disponibile dal 4 ...

WhatsApp - ecco come personalizzare tutte le chat : E' possibile personalizzare le chat di Whatsapp, la messaggistica più popolare al mondo. Per farlo esistono diverse possibilità

Leggere chat WhatsApp e social altrui : quando è reato e cosa si rischia : Leggere chat Whatsapp e social altrui: quando è reato e cosa si rischia Talvolta la curiosità e la voglia di spiare qualcuno può prendere il sopravvento, magari per avere conferme o smentite circa la fiducia da dargli o togliergli: pensiamo al caso tipico della vita di coppia, in uno dei due segretamente cerca di controllare l’altro o l’altra e di spiarne le conversazioni e Leggere le chat di Whatsapp oppure social ed e-mail, ...

WhatsApp : la chat ha valore di prova in un processo? : WhatsApp: la chat ha valore di prova in un processo? Se in una conversazione sul tuo telefonino hai ricevuto messaggi che possono provare un reato