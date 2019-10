Quota 97 | requisiti | cos’è e come funziona per la pensione?

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)97:, cos’è eper la? Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le voci su prossime novità riguardo alla nota100, ovvero la riforma delle pensioni varata nel precedente Governo Lega-M5s. Secondo alcuni partiti della maggioranza, tale istituto non sarebbe di fatto sostenibile per le finanze statali. Ecco allora che sta prendendo piede una soluzione differente, la cosiddetta “97”, già peraltro discussa in passato: vediamone i tratti essenziali. Se ti interessa saperne di più circa la possibilità di unaminima giovani, e i, clicca qui.97: l’attuale contesto di riferimentoaccennato, il tema pensioni è tornato a generare forti contrasti all’interno dei vari partiti in Parlamento. Se da una parte M5s e Lega (oggi pur su binari differenti), non vogliono che100 ...

Intuitizioni : RT @Investireoggi: Pensioni 2020 lavoratori precoci: quota 41, requisiti necessari e quando fare domanda - nannaenik : @marco_merighi @ottogattotto Qui di insulso c’è solo il tuo tentativo di far passare per bisognose persone che non… - alexpinnisi : @marco_merighi @ottogattotto Quindi uno che fa un lavoro usurante ma che in questi tre anni non arriva ai requisiti… -