Manovra | spese sanitarie detraibili solo se pagate con carte o bancomat Conte | impegno a

Manovra - ecco la carta bimbi : 400 euro al mese per le spese dell’asilo : Nello schema della legge di bilancio, inviato ai ministeri per una prima valutazione, confermata la cosiddetta "carta bimbi", un assegno di 400 euro al mese per permettere alle famiglie di coprire le spese per l'asilo o annullarle del tutto, nel caso di redditi bassi. Il fondo per i bonus sarà unificato.Continua a leggere

Manovra - spese con il bancomat : per i rimborsi si parte a luglio : Prendere tempo. Rimandare. Stemperare le polemiche e solo dopo risolvere i nodi più controversi della Manovra. Più che una pace, quella siglata nell'ennesimo vertice notturno della...

Detrazioni spese sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte nella Manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...

Manovra “Bonus Facciate” : credito di imposta del 90% per le spese sostenute : “In Italia più di 1,8 milioni fra case e palazzi hanno oltre cento anni di età“: è quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in relazione all’introduzione nella Manovra finanziaria del governo del Bonus facciate, “un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici. Gli ultimi dati Istat – spiega Uecoop – indicano ...

Manovra - dalle spese mediche allo sport : detrazioni fiscali solo per chi non paga in contanti : La Manovra porta con sé novità anche in tema di detrazioni fiscali: il governo sta pensando di rendere tracciabili i pagamenti - dalle spese mediche a quelle funebri e per attività sportive - che danno diritto alla restituzione Irpef, alleggerendo così il carico di tasse. Si accederà ai bonus, insomma, solo se i pagamenti saranno tracciabili.Continua a leggere