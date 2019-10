Lega | no a spostamento stazione bus Tiburtina

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Questa mattina abbiamo manifestato davanti labus, per bloccare l’assurdodel terminal, previsto dalla Giunta Raggi. Un danno per le migliaia di pendolari che ogni giorno arrivano a Roma, oltre ad un assurdo spreco di fondi pubblici. E’ 625 mila euro la cifra prevista per lodel terminal ad Anagnina. Ipotesi sulla quale si è già detta contraria anche la giunta pentastellata del Municipio 7. “Abbiamo presentato una mozione in Campidoglio e nei Municipi 2 e 7 per fermare questa ennesima follia”, lo dichiara Maurizio Politi, capogruppoin Campidoglio. Flavia Cerquoni, referente dellaa Roma sottolinea come la scelta sia assurda e controproducente per il territorio. Dello stesso avviso anche Andrea Liburdi, membro del direttivo romano, da tempo attivo sulla questione, che considera inconcepibile la scelta ...

