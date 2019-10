Perché all’uomo che ha “acceso” internet 50 anni fa non piace com’è andata a finire

Fonte : wired

(Di martedì 29 ottobre 2019) Leonard Kleinrock, uno dei padri di, nel suo nuovo laboratorio all’Ucla (crediti foto: Robyn Beck / AFP – Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)ha cambiato il mondo. Ormai è banale dirlo, ma è una rivoluzione iniziata cinquant’fa, esatti. Tra i tanti fenomeni epocali della storia umana, di questo conosciamo persino il minuto preciso in cui è iniziato: alle 22.30 del 29 ottobre 1969. In quell’istante è stato inviato il primo messaggio tra un computer e un altro, utilizzando la rete Arpanet. A sovrintendere quel momento storico è stato Leonard Kleinrock. È grazie alla sua teoria matematica della commutazione a pacchetti che è stato possibile connettere in modo remoto due macchine. Prima un calcolatore all’University of California (Ucla) e uno allo Stanford Research Institute, poi a collegarsi è stato il mondo intero. Kleinrock è tutt’ora attivo, la ...

RicBattaglia : RT @GaIadhrim: L'Uomo Vitruviano rientra in entrambe queste categorie di beni protetti perché A.Esperti hanno dichiarato che il foglio (sub… - bertini_mauro : RT @carloemme50: @LDistratta Questo uomo, Sergio Giammarchi classe 1926, è uno dei partigiani della “banda” Corbari. Il 25 aprile scorso l… - miseericordieux : Io sono qui. Inattivo. Con le mani in mano, lontano da Varsavia. A cosa serve la mia esistenza? Non sono utile all’… -