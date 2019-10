Migranti | il ‘Codice Minniti libico’ | “Ong chiedano il permesso a Tripoli | o le

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Arci ha tradotto in italiano il decreto emesso il 15 settembre dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, una sorta di 'Codicelibico' contro le ong. Si tratta di "uno strumento per accreditarsi come interlocutori sul piano internazionale e dare credibilità alla cosiddetta guardia costiera libica", ha detto Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci. In realtà serve solo ai libici per legittimare pratiche illegali, come riportare i naufraghi in un paese in cui vengono violati i diritti umani.

