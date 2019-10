Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)– Non c’è tempo di riposarsi dopo i tre punti ottenuti domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Milan, per laè già ora di tornare in campo, ad attenderla alla Dacia Arena l’se di Igor Tudor. Mercoledì sera si incontreranno due squadre che vengono da risultati diametralmente opposti: prestazione convincente e tre punti per la, scivolone clamoroso e sette reti incassate dall’se contro l’Atalanta. Attenzione però alla voglia di rivalsa dei friulani, contestati dai propri tifosi nelle ultime ore, che vorranno cancellare l’onta subita due giorni fa a Bergamo. Lad’altro canto vorrà darealla vittoria ottenuta contro i rossoneri,ndo magari di approfittare dello scontro diretto in scena al San Paolo tra Napoli e Atalanta per avvicinarsi ulteriormente al piazzamento Champions. Fonseca recupera ...

Fabius40884986 : il mio pensiero va ai 500 gladiatori??? che sono in viaggio verso udine.???.ci sono stato una volta e 25 anni fa con… - romadailynews : La Roma va a Udine in cerca di continuità: Roma – Non c’è tempo di riposarsi dopo i tre… - lelloak : RT @Mzucchiatti95: Ieri al Mondiale U17 ottima prova di Nicolò Cudrig. Segni particolari: Nato a Udine, gioca al Monaco, tifosissimo del… -