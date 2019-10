Foggia | femminicidio in via Diaz a Orta Nova | uccisa una 53enne

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un'altra terribile tragedia si è verificata a, nelno, ieri pomeriggio 28 ottobre, dove una donna di 53 anni, Filomena Bruno, è statada una persona che ancora deve essere identificata. Dai primi riscontri investigativi, pare che la signora sia stata accoltellata. Gli inquirenti hanno riferito che la stessa sia stata minacciata sabato pomeriggio proprio dall'ex genero, Cristoforo Aghilar. Quest'ultimo sarebbe un detenuto domiciliare che in quell'occasione si presentò da lei con una pistola in un bar della zona, senza però esplodere alcun colpo d'arma da fuoco. La vittima avrebbe denunciato tutto ai carabinieri della locale stazione, i quali le avevano consigliato di segnalare a loro ogni suo spostamento. Ieri pomeriggio però la signora non avrebbe avvisato i militari dell'Arma, per cui è stata colpita proprio mentre rientrava nel palazzo dove viveva con l'anziana ...

palfabo : #femminicidio #Foggia Un presupposto della disponibilità di denaro è ripartire le priorità, così che - in questo ca… - NoiNotizie : Ortanova (#Foggia): femminicidio - ivanacristofane : RT @enricoparenti2: Ennesimo femminicidio. Requiescat in pace -