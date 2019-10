Prendere due gol da centrocampo in due minuti? Questo portiere è riuscito nel “miracolo”

Koulibaly : «Dobbiamo pensare a Prendere meno gol - non è vero che ci sono due Napoli» : Le parole di Koulibaly al termine di Spall-Napoli 1-1, da Tv Luna. «Ci aspettavamo di più, volevamo tornare da Ferrara con i tre punti. Peccato per il gol subito, dobbiamo pensare a prendere meno gol. Se non prendiamo gol, possiamo vincere più facilmente. Poi loro si sono messi tutti dietro, dobbiamo essere più bravi a gestire le partite». «Siamo tutti motivati. C’è rabbia nello spogliatoio perché abbiamo perso due punti. Sappiamo che ...

Il Titanic II è pronto a riPrendere il mare : si salpa nel 2022 - con due importanti differenze rispetto al passato : Il Titanic è pronto a riprendere il mare. Nel 2022 una replica del transatlantico più famoso del mondo compirà il suo viaggio inaugurale, 110 anni esatti dall’ormai leggendario affondamento. Prima una sgranchita da Dubai a Southampton, poi l’impresa più romantica: ripercorrere il viaggio originale dal porto inglese fino a New York. La nave è stata battezzata Titanic II e sarà identica a quella del 1912 nella lunghezza di 269 metri, negli ...

Moggi : 'La mia Juve fu vicina a Prendere due grandi giocatori - Roy Keane e Alan Shearer' : E' stato uno dei direttori generali più importanti in Italia ed in Europa negli anni 90 e 2000 ed è ricordato per i tanti successi ma anche la vicenda Calciopoli, che ha portato la Juventus in Serie B nel 2006: parliamo di Luciano Moggi, diventato opinionista di Libero e spesso ospite in alcune trasmissioni televisive sul calcio. Proprio l'ex direttore generale bianconero è stato intervistato dal noto giornale inglese Daily Mail in merito alla ...

Moggi rivela : “Fummo vicini a Prendere due giocatori della Premier” : Luciano Moggi, intervistato dal quotidiano britannico “Daily Mail“, ha rivelato interessanti e inaspettati retroscena sul mercato della Juventus tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. In particolare, l’ex dirigente bianconero ha svelato come fosse ad un passo dal chiudere l’accordo per l’ex centrocampista del Manchester United Roy Keane: “Eravamo molto vicini a Roy Keane ...

Autostrade - la società : “Sgomenti. Prenderemo iniziative. Sospesi i due tecnici ai domiciliari”. E Di Maio : “Ora revoca concessioni Benetton” : “Sgomento e turbamento”. Così all’indomani della svolta nelle indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, nella quale il 14 agosto del 2018 morirono 43 persone, Edizione, la holding dei Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, commenta l’attività svolta dall’Autorità Giudiziaria. La società, si legge ancora nella nota, “prenderà senza esitazione e nell’immediato tutte le ...