L' esclusività di Epic Games Store è come Netflix ed i titoli per console secondo uno

Gli sviluppatori di Arise : A Simple Story e gli accordi di esclusività con Epic Games Store : "la concorrenza è un bene per tutti" : In un'intervista di Techland con Segmentnext, lo studio dietro Arise: A Simple Story, si è discusso del mercato del PC gaming e lo studio ha confermato che il titolo rimarrà un'esclusiva Epic Games Store per 12 mesi.Questo è simile a come Borderlands 3 ha trattato la sua esclusività iniziale. Per i sei mesi iniziali il gioco sarà disponibile su Epic Games Store in esclusiva. Ecco cosa ne pensa Techland riguardo alla situazione degli Store ...